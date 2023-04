Niño terminó hospitalizado tras inhalar sustancia en la escuela

viernes 21 de abril de 2023 | 6:00hs.

Lo relacionado a las adicciones y el consumo de droga pareciera tomar relevancia y pone en alerta a las familias de San Pedro. Esta vez, una madre contó a El Territorio, el terrible momento que atravesó con su hijo de 11 años con autismo quien al regresar de la escuela -el miércoles último- presentaba síntomas compatibles con los efectos de algún tipo de estupefaciente. A consecuencia el menor estuvo en observación en el hospital local, hasta tanto los síntomas de la sustancia con la que estuvo en contacto perdió efecto.

Lo grave de la situación es que la problemática llegue a las aulas, ya que el episodio ocurrió dentro del establecimiento educativo, la Escuela 341 de Terciados Paraíso que funciona en la zona urbanizada de dicho lugar.

Según detalló a este medio la madre del menor, Rosana Bone, quien está a cargo de un merendero que lo lleva adelante a pulmón -justamente para contener a los niños-, en la mañana del miércoles cerca de las 11 el director del establecimiento educativo se comunicó con ella para solicitarle se acerque a la escuela. Por el horario, quedó en dirigirse a la tarde, sin embargo, las condiciones en la que llegó su hijo a la casa le cambiaron los planes.

El menor al regresar al hogar, cerca de las 12.30, presentaba los ojos rojos, se quejaba por dolor de cabeza, mareo y dolor en los ojos. “Le pregunté y me dijo que un primo llevó a la escuela una bolsa con yuyos y lo mandó a oler. Comenzó a sentirse mal. Avisé a la escuela que lo llevaría al hospital. Él estuvo en emergencia, sólo dormía, el médico me dijo que era por efecto de alguna droga”, indicó la madre.

La madre asegura que es la primera vez que el niño presenta síntomas similares y que no sale de la casa más que para ir a la escuela, por lo que se siente más que preocupada. “La vida de mi hijo es de casa a la escuela, jamás anduvo solo. En la escuela me dijeron que lo que había en la bolsa era un cogollo y que acercarían a Gendarmería Nacional para que analicen de que se trata”, señaló Rosana.

“Me siento muy aterrada, pido por favor se haga algo para detener este problema que llegó a los niños. Yo lucho diariamente para que los chicos no caigan en las adicciones, estoy siempre cerca de mi hijo, soy su amiga para que no le pasara algo así, es durísimo y triste ver que afecta a los niños. Voy a activar todos los mecanismos para que esto no vuelva a pasar”, dijo Bone.

El menor estuvo en observación por cerca de cinco horas en el sector de emergencias del hospital nivel I. De acuerdo al certificado médico que le fuera entregado a la madre por el médico que atendió al niño, “ingresó a emergencia por haber aspirado producto que se encontraba en la bolsa”.

En la escuela el hecho fue detectado por los docentes que diariamente están atentos a lo que realizan los niños durante los recreos. El miércoles, luego del último recreo en el turno mañana, surgió el comentario entre los alumnos de que uno de ellos tenía droga, por lo que de inmediato, el personal docente junto al director tomó medidas y encontraron la bolsita que contenía las hojas que según su portador las había encontrado en la calle.

Ante el hallazgo y sin saber a ciencia cierta si se trata de marihuana, desde la escuela dieron procedimiento al protocolo para avisar a las familias involucradas, a la supervisión y luego a las demás familias y así transmitir tranquilidad ya que se trata de uno de los establecimientos educativos con mayor número de matrícula de la localidad, por lo que el tema es tratado con la seriedad que amerita.

Acompañamiento

En el transcurso de la jornada de ayer, el director junto a la madre del menor compareció ante Defensoría de Menores de San Pedro, donde la recomendación fue que el director realice la exposición ante la Comisaría de la Mujer junto a la bolsa con las hojas, lo que se concretó en horas del mediodía. También se puso en contacto con la madre un psicólogo del Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de Misiones para brindar asistencia y Acción Social.

Además, las madres involucradas estuvieron reunidas para unir fuerzas en la lucha contra las adicciones. “Nos juntamos, hablé con el nene, él asegura que encontró la bolsita en el camino y que alguien dijo que eso era droga, que no lo hizo por mal. Hablamos con la madre para buscar la manera de sacar a esos niños de esto. Vamos a seguir trabajando por los niños, no debe quedar como algo que pasó, yo creo que si se trabaja en conjunto estaremos a tiempo de sacarlos de esto”.

Si bien lo único que hallaron fueron hojas, aún resta determinar si los efectos estuvieron relacionados a ese material o se trató de alguna otra sustancia que no fue identificada. El menor en tanto, desde que salió del hospital no volvió a sentir síntomas similares y su estado de salud es bueno.

El hecho pone en relevancia la necesidad de que las escuelas cuenten con un equipo interdisciplinario para abordar de manera permanente este tipo de problemáticas y generar conciencia en los alumnos, más allá de alguna charla o taller que pueda realizarse.