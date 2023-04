Sonido ancestral que se fusiona y se comparte

viernes 21 de abril de 2023 | 6:05hs.

Una noche de empatía y reflexión, con la premisa de valorar la variedad de culturas que aportan diariamente a la construcción de las identidades, a nuestra identidad.

Ayer, el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento se engalanó con la presencia de Oré -M’baé, que en guaraní se traduce como Nuestros Asuntos, una apuesta para celebrar y empatizar desde el arte con la riqueza cultural de nuestra tierra. La jornada se celebró en conmemoración al Día del Indígena Americano, rememorando el Primer Congreso Indigenista Americano (1940), una fecha reivindicatoria de los derechos de los pueblos originarios.

Se trata de un proyecto que lleva adelante desde hace unos ocho años el artista Karoso Zuetta junto a la música Nerina Bader, desde el área de Patrimonio Regional. Con una larga trayectoria, este dúo busca en las raíces musicales y artísticas guaraníticas de nuestra provincia un acervo cultural común y vigente, combinando estudio, experiencias, talleres, encuentros, conciertos, música y más.

En el Teatro Lírico, el público participó activamente de la propuesta artística. Fotos: Víctor Hugo Paniagua

La presentación de Arte Sonoro Mbya de anoche, combinado con danzas típicas, invitó a compartir e intercambiar la diversidad cultural de nuestra región. En esta oportunidad, se sumaron a la actividad las bailarinas del Área de Patrimonio Regional Rocío Ruiz, Julieta Saravia y Dulcinea Rodríguez en un encuentro sensible y respetuoso, propicio para la reflexión.

“Creemos que la interculturalidad es precisamente el ámbito de diálogo para resolver los conflictos. Tiene que ser ese el ámbito. Creemos en eso y por eso trabajamos en este camino hace ya tanto tiempo. Y si bien, nos centramos obviamente en las cuestiones estéticas como la poesía, la música, el ritmo, la danza o los instrumentos, el solo hecho de prestarle atención a esto y cultivarlo con la mirada puesta en la riqueza que nos trae la diversidad, es un mensaje en sí mismo”, expresó Zuetta en la previa de la presentación, en diálogo con El Territorio. “Es un mensaje de acercamiento, de considerar al otro, de verlo y ver qué tiene, cómo viven, cuáles son sus prácticas, e intercambiar experiencias. Y más allá de ver las diferencias, la idea es enriquecernos con esto, nutrirnos”, agregó el artista.

En la presentación, los músicos también mostraron parte de su trabajo.

De esta manera, el proyecto apunta a la visibilización y el fortalecimiento de las prácticas originarias, acercando a la comunidad misionera la oportunidad de disfrutar y conocer los sonidos ancestrales que forman parte de la historia y la cultura de esta región.

Por eso, Arte Sonoro Mbya se presenta como una experiencia de intercambio e interacción en la que el público no es mero espectador de lo que sucede en el escenario sino más bien participa activamente, guiados por el arte, valiéndose de él como una herramienta para construir puentes y experiencias.

“La música tiene el poder de filtrarse entre barreras culturales y generar encuentros emocionales entre culturas diferentes”, resumió Zuetta resaltando que el encuentro se lleva a cabo como una especie de taller-concierto, en la que el público interactúa en el evento, en una atmósfera íntima y ‘enchamigada’.

Una experiencia participativa

En una primera instancia, se presenta la música, los sonidos, los variados instrumentos que crean una textura musical específica, y cómo se pueden bailar esos ritmos. Así, el público va logrando un primer acercamiento con la música a partir del contacto directo.

Seguidamente, los espectadores son invitados a construir una pieza musical en conjunto con los artistas, compartiendo la experiencia de utilizar instrumentos musicales diferentes e incluso los de tradición criolla, mezclando y creando música nueva.

“Tenemos varios instrumentos de viento y percusión construidos de tacuara y otros materiales que son típicos de la cultura mbya. En la presentación, invitamos al público a que se sume a la práctica, les presentamos y repartimos algunos, practicamos y descubrimos cómo suenan y después armamos una canción juntos”, explicó sobre la dinámica del encuentro.

“Experimentamos juntos en cómo podemos integrar lo creado de manera armónica. Porque en realidad, fusionar no es sólo sumar lo ancestral más lo que ya conocemos, sino juntar eso y generar algo nuevo, una nueva línea estética”, detalló el músico. Y agregó: “También en armonía, porque no es solamente mezclar un poco de todo y que salga lo que salga, sino que conlleva trabajo y equilibrio. Apuntamos a eso porque sino, no deja de ser una experiencia ‘exótica’. Buscamos que la música tenga caladura popular y para eso el sonido tiene que seducir”.

Música compartida

Durante el encuentro, los artistas también presentan sus creaciones. En un segmento especial, muestran parte de la música que vienen construyendo y fusionando desde hace varios años.

“La idea es mostrar que la interculturalidad en realidad es un campo de encuentro en donde las partes pueden seguir siendo lo que son, porque no se trata de imponer lo de uno sobre el otro, sino ver qué me puede ser útil a mí, qué te puede ser útil a vos, y juntos generar algo nuevo, nutrirnos, respetarnos y valorar lo que cada uno puede aportar”, detalló.

En ese sentido, el arte como sublime manifestación, puede generar mayor empatía “Crea puentes, permite transmitir cualquier mensaje conectando desde lo emocional. Por eso creemos que este es el camino”, agregó destacando que el objetivo del encuentro es promover el diálogo intercultural.