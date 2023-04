Avanzar en el crecimiento de Fracrán, el objetivo de Juan Fernández

jueves 20 de abril de 2023 | 12:55hs.

Misiones se alista para acudir a las urnas para la elecciones de autoridades provinciales que será el próximo 7 de mayo. Juan Fernández, el actual interventor de Facrán irá por la intendencia y contó en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó “con muchas ganas de trabajar y estamos encarando estas elecciones 2023 con la gente que nos acompaña. Ahora como propuesta es garantizar garantizar los recursos básicos a la población que es el camino, el agua, la electricidad, la salud y la educación”.

“Después trabajar fortificando la familia del agro, que se vayan diversificando y seguramente va a ayudar mucho porque nosotros carecíamos de esa parte, estábamos alejados de todo y no llegaban las ayudas y ahora como municipio ya nosotros vamos encarando de otra forma, tenemos ideas y vamos trabajando en eso para que esto no después no se caiga, que sean con proyectos a largo plazo y que realmente sean rentables para la familia”, apuntó.

Además dijo que como Fracrán recién se está estructurando y la gestión va a ser un pilar fundamental, “el municipio inicialmente arrancó con una ayuda porque no tenemos coparticipación con 5 millones durante tres meses recibimos y hace dos meses que estamos recibiendo nueve millones pero le vamos explicando a la gente hoy por hoy con el valor nominal de esa plata significa trabajar en un municipio que lleva buena administración para poder llegar a fin de mes porque tenemos kilómetros de camino aterrado y queremos llegar a las elecciones con perfilado o un compactado para dar solución a ese problema”, indicó Fernández.

“Tenemos el apoyo del gobierno y yo estoy hace cinco meses como interventor y uno va haciendo de a poco porque nunca estuve involucrado en la política pero nosotros realmente vemos que con pocos recursos se pueden hacer muchas cosas. La gente está muy contenta porque se ven resultados y el crecimiento en estos pocos meses. Al día de hoy tenemos ya aprobado un polideportivo para Fracán que se comenzaría a construir con una inversión de 200 millones de pesos y quiero que sea una sorpresa para todos”, dijo el interventor.

A continuación destacó que realmente es impresionante el acompañamiento de la gente, “estamos tranquilos porque yo creo que estamos haciendo bien las cosas, tenemos nosotros el apoyo y la felicitación del gobierno provincial que realmente estamos trabajando muy bien, avanzamos en tiempo y forma en todas las áreas que que se tratan para que se vaya consolidando las bases del municipio. uno va cambiando la visión porque se va empapando en el tema y hablando con la gente nos dice que quieren aportar al crecimiento con el aporte de ideas que uno va teniendo en cuenta”.

Fracrán tendrá su primer intendente electo por el pueblo, “para mí es muy importante pasar de ser un interventor a intendente porque ya me dan otras facultades para cumplir con los distintos objetivos”.