Wado de Pedro dijo que más funcionarios deberían irse

jueves 20 de abril de 2023 | 6:02hs.

El ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, lamentó que en el gobierno nacional todavía haya “funcionarios que no funcionan”, que no tienen “actitud” y no están haciendo “las cosas que tenemos que hacer”, y aseguró que el Frente de Todos va a participar de las Paso en las próximas elecciones 2023.

“Nuestro gobierno, con la pandemia, con la guerra, con la sequía y con algunos funcionarios que no funcionan, para algunas personas, que cuando no ven actitud y que no se están haciendo todas las cosas que tenemos que hacer, les genera algún tipo de desesperanza”, dijo ayer en el canal C5N.

Cuestionado sobre si existe el gobierno de Alberto Fernández conserva todavía “funcionarios que no funcionan”, dijo: “para mí todavía hay funcionarios que no funcionan”. Agregó que la política tiene que ser una “herramienta de transformación” y no una “herramienta de confort personal”.

Ante esto, agregó que el FDT va a ofrecer a los “argentinos desesperanzados” una “alternativa en esta elección, para recuperar el espíritu del peronismo, para poder recuperar el espíritu de los gobiernos de Néstor y de Cristina”.

“La gente me pregunta por Cristina, sobre qué va a hacer, me piden que la invite, que ella vaya. Hay que tener paciencia, pero el pueblo sigue pidiendo por Cristina”, dijo el funcionario tras ser consultado sobre la candidatura de la vicepresidenta.