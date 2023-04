Miles de civiles huyen de la capital de Sudán

jueves 20 de abril de 2023 | 6:02hs.

Miles de personas huyeron ayer de Jartum, la capital de Sudán, donde según testigos yacían cadáveres en las calles, en el quinto día de combates entre el ejército y paramilitares.

Los enfrentamientos en Jartum y en otras partes de la nación han dejado más de 270 civiles muertos, según un balance “provisional” de quince embajadas occidentales.

Los gobiernos extranjeros empezaron a planear la evacuación de miles de expatriados, incluidos funcionarios de la ONU. Diplomáticos extranjeros han sido atacados y Naciones Unidos denunció “saqueos, ataques y violencia sexual contra cooperantes”.

Los combates estallaron el sábado entre las fuerzas de dos generales que tomaron el poder en un golpe de Estado de 2021: el jefe del ejército, Abdel Fatah al Burhan, y su entonces número dos Mohamed Hamdan Daglo, comandante del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Los dos militares se oponen sobre los planes de integrar las FAR al ejército regular, una condición clave del acuerdo final para retomar la transición democrática de Sudán.Las calles estaban llenas de cadáveres con un fuerte olor a descomposición, dijeron testimonios. “La vida en Jartum es imposible si no se detiene esta guerra”, dijo a AFP Alawya al-Tayeb, de 33 años, mientras huía de la capital.