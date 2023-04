Diputados aprobó reformas a Ley de Prevención de Lavado

jueves 20 de abril de 2023 | 6:02hs.

Diputados dio media sanción ayer -con 111 votos afirmativos, 96 negativos y 5 abstenciones- al proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La sanción de este proyecto es clave para el gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.

Entre sus principales puntos propone que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) pase a ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.

Por otro lado, se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y en ese sentido se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales (criptomonedas), a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.

Durante el debate en comisión, el PRO firmó con disidencias el dictamen de mayoría del Frente de Todos. Por su parte, el Interbloque Federal, la Coalición Cívica, la UCR y Evolución firmaron un dictamen de minoría.

El punto central del dictamen opositor señalaba que el presidente y el vicepresidente de la Unidad de Información Financiera deben ser “seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes por una comisión ad-hoc”, integrada por dos ministros de la Corte Suprema, dos miembros del Consejo de la Magistratura, dos funcionarios del Ministerio Público, un representante del Ministerio de Economía, uno del Ministerio de Relaciones Exteriores y un funcionario de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central.

“Ustedes no quieren incorporar una de las 40 recomendaciones del Gafi, pero es la clave. Es la 29, que habla de la autonomía de la UIF y señala que no debe tener interferencias políticas”, dijo Mónica Frade, de la Coalición Cívica. Y agregó: “A los empujones nos quieren llevar a una ley sin tocar la autonomía e independencia que hoy la UIF no tiene”.