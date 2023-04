"Hace años que tengo ganas de ser presidente", blanqueó Agustín Rossi

miércoles 19 de abril de 2023 | 14:34hs.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, reveló sus intenciones de competir por la Presidencia y se ubicó a la espera de lo que decida el mandatario Alberto Fernández respecto al armado electoral del oficialismo. "Hace años que tengo ganas de ser presidente, pero hay que ver las circunstancias y situaciones", aclaró el actual titular de ministros de la Nación.



"Soy el el jefe de Gabinete de Ministros del presidente hasta que él no explicite cuál es la decisión que tome lo seguiré siendo", insistió en declaraciones radiales respecto a su futuro electoral.



En la misma línea, aclaró que si el mandatario decide competir por la reelección lo acompañará, y si anuncia que no competirá evaluará la posibilidad de presentar su precandidatura. "No es novedoso, intenté serlo en 2015 y en 2019", subrayó sobre sus aspiraciones presidenciales.



"Veré, si el presidente toma la decisión, si están dadas las condiciones para que una candidatura como la mía aporte al Frente de Todos (FdT)", precisó al tiempo que aclaró que hasta que el mandatario anuncie su decisión se desempeñará al frente del Gabinete.



Asimismo, detalló: "Siempre cuento que cuando Cristina (Kirchner) anunció aquel sábado que eran Alberto y Cristina, había llegado de hacer un acto enorme de campaña con Mercedes Marcó Del Pont. Me levanté, escuché la noticia a las diez y a las once estaba escribiendo un tuit de apoyo".



El ex titular de la AFI indicó que las decisiones no se toman en base a las expectativas personales sino al conjunto del espacio, y sostuvo que si el jefe de Estado decide no ir por la reelección evaluará si su lanzamiento "genera expectativas y esperanzas".