Julio Peterson: “Queremos una Andresito mejor”

Julio Peterson dirigente yerbatero, actualmente diputado provincial por el Frente Renovador y candidato a intendente de la ciudad de Andresito, dio a conocer que de llegar a la intendencia trabajará fuertemente en la contención a chicos y jóvenes, en industrializar el municipio y concretar obras públicas sobre todo para el esparcimiento.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radiactiva 100.7, el dirigente yerbatero indicó que sueña con una Andresito “mejor” y para ello deben trabajar en el “crecimiento” del pueblo, esto a su vez traerá mejor futuro para los “jóvenes”.

“Generar mano de obras, traer una sede de la UNAM para que los jóvenes puedan estudiar en la ciudad y no tener que irse a Eldorado, Posadas y Oberá”, indicó y añadió “estamos donde nace la patria, podemos crear un Centro Universitario para todos los jóvenes de los pueblos cercanos y ser así el centro de la educación de la zona norte”.

Además explicó que para que los jóvenes no se vayan de la ciudad o en caso de irse y volver, darles recursos laborales.

“Hay que pensar en el futuro de los jóvenes que se van a estudiar y una vez recibidos vuelven a trabajar a la ciudad, brindarles recursos, industrializar el municipio para que ese ingeniero que volvió tenga una industria en la cual trabajar”, señaló.

Otro de sus ejes fuertes de campaña es la contención de los jóvenes y niños para que no caigan en el flagelo de las drogas.

“Son la prioridad, sí hoy no le damos una respuesta a un joven se va y no vuelve. Trabajar en su educación, en la contención, en insertarlo en el deporte”, dijo y agregó “para ello debemos crear una villa olímpica, no tenemos un polideportivo, un predio para hacer deportes”.

Por último se expresó sobre la situación del productor y el trabajador, mencionando una reorganización de la estructura municipal para que sea “funcional para todos dando respuestas a las necesidades”.

“Siempre hay que mirar hacia el futuro y eso queremos para nuestro Andresito para seguir creciendo. Hay que empezar a trabajar en equipo, tiene que funcionar como una gran empresa para el bien de todos, del ciudadano que menos tiene y para el ciudadano que más tiene, todos tienen que tener la misma posibilidad y debemos solucionar los problemas de todos”, finalizó.