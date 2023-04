Salud alertó por el dengue tailandés y su contagio rápido

miércoles 19 de abril de 2023 | 11:45hs.

Autoridades sanitarias nacionales advirtieron sobre el dengue tailandés, que podría estar circulando en el país y supone una variante que tiene mayor “capacidad letal” y que circula a mayor velocidad, entre que el mosquito se infecta tras picar a una persona ya contagiada, y vuelve a picar a otra, lo que provoca una mayor capacidad de transmisión de la enfermedad.



Para que el dengue circule tiene que haber una persona infectada que sea picada por una hembra del mosquito Aedes aegypti, que a su vez pique a otra persona.



La velocidad con la que este circuito se completa es clave para que la epidemia crezca más rápido o más lento. En eso radica la diferencia con el dengue tailandés.



Por su parte, el serotipo 2 es predominante en el actual brote en la Argentina y explica el hecho de que la curva del dengue haya crecido tan rápido, superando en velocidad las epidemias de 2016 y 2020.



Los casos registrados hasta el momento en la presente temporada, más de 41 mil, están ya un 27 por ciento por encima de la epidemia de 2016 y un 48,4 por ciento de la de 2020.

Sobre este tema, un informe del Journal of American Medicine and Hygiene diferencia dos de las cuatro variantes o genotipos que aglutina el DENV-2. Uno de los genotipos es el americano (AM) y el otro, el del sudeste asiático (SEA).



El segundo, originario de Tailandia, se describió ya en América durante la epidemia cubana de 1981, que dejó muchos casos de fiebre hemorrágica. Posteriormente fue identificado en otros países de la región. Los últimos datos del Ministerio de Salud en Argentina informan que más de 7 de cada 10 contagios de dengue corresponden al serotipo 2, pero no profundizan en el genotipo. Sí se sabe, según un trabajo de la Fundación Huésped, que en el período 2021-2022 ya circulaba de manera incipiente en el país la variante del SEA.

Casos crecientes

Los casos crecientes de fiebre hemorrágica han hecho trepar esta temporada la cifra de muertes en el país a un récord de 39 en nueve provincias, lo que sería también indicador de que el genotipo del virus que circula en el país es el más peligroso entre los posibles para el DENV-2.

El mapa de muertes confirmadas -hasta la noche del lunes- por cada distrito se distribuye de la siguiente manera: Salta (10), Tucumán (9), Santa Fe (7), Jujuy (6), Córdoba (2), Ciudad de Buenos Aires (2), Buenos Aires (1), Entre Ríos (1) y Santiago del Estero (1).

Emergencia sanitaria

El gobierno de Santiago del Estero decretó ayer la emergencia sanitaria ante el incremento de casos de dengue, que alcanzan los 5.500 en 25 de los 27 departamentos provinciales, informó a Télam la ministra de Salud local, Natividad Nassif.



“Veinticinco de los 27 departamentos están afectados con la presencia de dengue, en unos 12 hay brotes y los restantes están con circulación”, dijo Nassif en una entrevista con esta agencia. La declaración de emergencia sanitaria “es muy importante” para “tomar decisiones y acciones rápidamente”, que es lo que “exige una situación de pandemia como la que estamos atravesando con la presencia de dengue para abordarla de forma oportuna y eficaz”, añadió.



Nassif dijo que el clima, con días lluviosos, “no está ayudando” e indicó que “las condiciones climáticas tienen mucho que ver porque generar ambientes propicios para la proliferación” del mosquito Aedes Aegypti que transmite el dengue. Sobre el estado de los pacientes, la ministra afirmó que “hay internados en salas, en UTI y UCI, y hay internaciones breves en donde se los estabiliza”.



Asimismo, aseguró que “están circulando los serotipos DEN1 y DEN 2” y dijo que este último es muy virulento y agresivo, lo que provoca casos graves.



Por otra parte, el Ministerio de Salud de Mendoza confirmó este martes el primer caso autóctono de dengue en la provincia, tras lo cual llamó a la población a tomar medidas de prevención como tapar tanques y depósitos de agua y poner boca abajo todos los recipientes que puedan contener agua, entre otros cuidados.