Amenazan con reducir servicios de transporte

miércoles 19 de abril de 2023 | 6:04hs.

Para evitar la paralización total de las prestaciones, empresarios del transporte urbano de pasajeros de la provincia analizan iniciar en breve un plan de racionalización de los servicios, debido a los tres meses de subsidios que adeuda el gobierno nacional. Desde Empresarios Unidos del Transporte Automotor de Misiones (Euta) adelantaron que a corto plazo no descartan interrumpir frecuencias a media mañana, media tarde y a la noche, para satisfacer la demanda en horarios picos.

“Es una medida que contempla asegurar que los usuarios se muevan en horarios que más necesitan, pero trae consecuencias que afectan a trabajadores. Al racionalizar se dejan de pagar horas extras, se prescinden de algunos trabajadores y todo en el afán de mantener servicios mínimos”, explicó Guillermo Leumann, presidente de Euta.

Desde la Federación Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros (Fatap) vienen advirtiendo del incumplimiento de acuerdos alcanzados en la paritaria de febrero. Oportunamente se negoció incrementos salariales para trabajadores del sector, con el compromiso del Ministerio de Transporte de la Nación de generar la normativa para dotar al Fondo Compensador del Transporte urbano y suburbano del interior del país la suma de $10.250 millones para garantizar la sustentabilidad del sistema.

En simultáneo, la Fatap recordó que están pendientes de acreditación fondos de Nación correspondientes al primer trimestre, que subsidia casi en un 90% el costo del boleto.

Guillermo Leumann, quien además es prosecretario de Fatap explicó que Nación “le debe a las empresas del interior del país, y puntualmente a Misiones, compensaciones en algunos casos desde diciembre y a otras empresas desde enero”.

Explicó que la situación la padecen “no sólo las empresas que forman parte del sistema integrado de transporte sino las demás de la provincia” y se mostró preocupado “porque cuando cobremos lo haremos a valores de diciembre o enero con una inflación del 7%mensual, sin contemplar el aumento del combustible y la actualización del salario de los trabajadores”.

“Cobraremos tarde y devaluado”, precisó Leumann.

El representante de las empresas admitió que “también hay subsidios provinciales que están atrasados, lo mismo que el Boleto Estudiantil Gratuito. Pero lo más grave es lo de Nación, porque le da la pauta a la provincia de cuánto tiene que compensar en un equivalente al 100%”.

Según Leumann, las empresas para poder subsistir tienen que estar con las compensaciones al día ya que cubren cerca del 90% del valor del pasaje. “El usuario en realidad tendría que estar pagando otra tarifa y la referencia histórica del valor es de un dólar o un dólar con 50”.

Finalmente, Leumann advirtió que “si el dinero de los subsidios de Nación no aparece, a pesar que Misiones tiene aprobada las rendiciones, no podremos brindar el servicio completo y es una posibilidad muy próxima la de racionalizar servicios en horarios que no afecten los momentos de mayor demanda de pasajeros”.