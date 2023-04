Encuentro entre dos campeones

miércoles 19 de abril de 2023 | 6:01hs.

Laureano ‘Pepi’ Staropoli se quedó con todas las miradas de Argentina cuando se alzó con el título de campeón de la empresa europea Ares Fighting Championship luego de derrotar al francés Micakael Lebout con un nocaut técnico en el segundo round. El peleador le dedicó unas filosas palabras al público presente en París y pudo coronar una de las mejores semanas de su vida con la visita a Lionel Messi.

“Viví una semana increíble. La cerré con un broche de oro llevándole el cinturón a Leo. Estoy viviendo un sueño. En la pelea salí contra el público francés que me cagó a puteadas, estaba por subir a pelearme con otro chabón y estaba tranquilo como pez en el agua. Hoy (por ayer) lo fui a ver a Messi y me cagaba encima”, detalló el luchador en charla con Radio La Red.

Pepi utilizó sus redes sociales para publicar el momento en el que conoció a Lionel y le pidió que le firmara el cinturón de campeón con un fibrón gris, que en un principio no funcionó y puso nervioso a los presentes. Además, la Pulga le autografió uno de sus gemelos y Laureano reveló que se lo va a tatuar. “El viernes a la mañana cuando vuelta a La Plata me lo hago. 200 euros me querían cobrar en París, con esa plata le compro un regalo a mi vieja”, añadió sobre el fin de su travesía por Francia.