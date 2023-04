Santi del Moro habló de los comentarios que hizo Wanda en su contra

miércoles 19 de abril de 2023 | 6:00hs.

Wanda Nara se encarga de la conducción de Masterchef, el programa de cocina que Santiago del Moro hizo durante la dos temporadas por la pantalla de Telefe. Recientemente, en las redes sociales muchos fanáticos del reality hablaron de su buen desempeño en el programa y la compararon con el ex conductor.

Lo curioso fue que la mediática se encargó de retuitear en señal de aval los mensajes que hablaban despectivamente de Del Moro, quien siempre se había mostrado muy amable con ella Y tras sus vacaciones, Santiago fue consultado sobre los mensajes en su contra que la conductora compartió en sus redes. “Con ella tengo la mejor. No pasa nada”, dijo “Me encanta Masterchef. Me encantan los chicos. Wanda me encanta también. Tengo la mejor”, agregó.