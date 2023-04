Hollywood se acerca al abismo: guionistas paralizarían la industria el 1° de mayo

miércoles 19 de abril de 2023 | 6:00hs.

Hollywood se acerca a su primera huelga en 16 años. El sindicato de guionistas ha elevado ayer la tensión en las negociaciones que mantiene con los grandes estudios. Una abrumadora mayoría de la organización, compuesta por 11.500 miembros, ha votado a favor de que los escritores se vayan a un paro de labores a partir del 1° de mayo, fecha en la que vence el actual contrato colectivo. El gesto añade presión a los estudios para que mejoren las condiciones de una parte vital en la industria de contar historias.

Casi el 98% de los integrantes del Writers Guild of America (WGA) se ha pronunciado en favor de la huelga, a la que su contraparte británica (The Writers’ Guild of Great Britain) ya confirmó en un comunicado que se unirá a la protesta si se lleva a cabo, como también lo hará el sindicato de guionistas de la India (SAI). En contra de las medidas de fuerza estuvo solo el 2% de la organización, que contabilizó 9218 sufragios. Aunque el voto no basta para que comience el paro.

Hace seis años, en 2017, el 96% de los integrantes del WGA se inclinó en favor de la huelga. La votación sirvió entonces como una estrategia de negociación. Las partes llegaron a un acuerdo y evitaron la primera huelga de escritores desde 2007, cuando la industria se vio sacudida por un paro durante 14 semanas. Aquel episodio tuvo serias consecuencias, no solo para Hollywood sino para la economía de California. Un informe del instituto Milken aseguró, un año después, que la huelga ocasionó pérdidas a la economía estatal por 2100 millones de dólares. Más de 37.000 empleos fueron destruidos, calculó el centro de estudios económicos.

En esta década y media desde la última huelga, el porcentaje de guionistas que ganan el mínimo por su labor ha crecido enormemente. El sindicato quiere forzar a las plataformas de streaming, ahora el mayor empleador de Hollywood, a subir las escalas salariales.

Mucho ha cambiado desde entonces. Los guionistas llevan semanas alzando la voz. Charlie Kaufman, el escritor de ¿Quieres ser John Malkovich?, lanzó un grito de guerra contra estudios y ejecutivos a principios del mes pasado cuando recogió el premio a su trayectoria por parte de su gremio. “Nos han entrenado para creer que lo que hacemos es secundario a lo que ellos hacen (...) Nos han engañado haciéndonos pensar que no podemos hacer lo nuestro sin ellos. La verdad es que ellos no pueden hacer nada de valor sin nosotros”, aseguró. Sus palabras sirvieron de combustible para el ánimo de sus colegas.

Uno de los puntos centrales en la negociación tiene como eje los llamados residuals, los montos extra que le corresponden cobrar a los escritores cuando una película o un capítulo de una serie que escribieron es reprogramado –como repetición– en la televisión o se suma al catálogo de una plataforma de streaming.

El comité de negociación del WGA argumenta que el modelo actual ha dejado de funcionar para la era digital. Empresas como Netflix solo consideran dos montos, uno para el mercado estadounidense y otro para el extranjero. Si un título se convierte en un éxito, esto no se refleja en la paga de los guionistas. Las cadenas de televisión, en cambio, sí tienen una escala progresiva. Las plataformas digitales representan actualmente el 45% de los residuals que cobran los libretistas.

El punto es importante para el sindicato, que calcula que la mitad de sus miembros en Hollywood está empleada actualmente en la escritura de series. La pandemia disparó la creación de contenidos para un mundo en cuarentena. Esto también multiplicó los ingresos por residuals para los escritores. El año pasado, la organización informó haber alcanzado en 2021 “la recaudación más alta de su historia”. Esta creció un 48,2% entre 2011 y 2021, pasando de 333 millones a 494 millones.

Ese hito habría sido alcanzado por la cantidad de nuevas producciones. La repetición de un programa de una hora en la cadena ABC genera para su creador un residual de 24.500 dólares. Al ser adquirido por Netflix, ese mismo contenido le reportaría a su autor 20.000 dólares. Y en alguna compañía o plataforma más pequeña, la cifra se detendría en un máximo de 13.346 dólares. Cada año adicional en el que un programa se mantiene en el catálogo de una empresa de video en demanda, el monto va perdiendo valor.

Los estudios aseguran que plataformas como Netflix, Hulu, Disney+ y HBO Max han aumentado las oportunidades para los escritores con una producción sin precedentes.