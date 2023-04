Rompieron la vidriera para robar una barbería en Puerto Rico

martes 18 de abril de 2023 | 17:10hs.

Un robo con daños materiales incluidos sucedió en la madrugada de hoy en Puerto Rico, donde rompieron el vidrio del local de un reconocido tatuador y barbero para llevarse lo que estaba al alcance de las manos.

Fabricio Pedernera, quien reside en Ruiz de Montoya y se traslada diariamente a Puerto Rico para trabajar, fue alertado sobre lo sucedido. "Me avisaron a la madrugada, me pasaron fotos del local, me llamó un amigo, después una amiga y luego un policía, casi todos en simultáneo los llamados y se cree que fue entre las 2.20 y 3 de la madrugada", expresó el barbero.

Luego comentó que "alguien rompió el vidrio con algo muy grande" y se llevaron "casi todo lo que estaba al alcance de las manos desde el lado de afuera del comercio. Sustrajeron riñoneras, cremas, lociones y otras cosas que estaban cerca de la vidriera".

Pedernera una vez que supo de la situación hizo la denuncia correspondiente. Hasta el momento no tuvo conocimiento de los autores del hecho aunque contó que hay un demorado en averiguación si fue uno de los que cometió el ilícito. Incluso acotó que todavía no recuperó sus pertenencias y no tiene más conocimiento de lo que pasó.

El muchacho alquila el local ubicado sobre la avenida 9 de Julio, una de las principales arterias que tiene Puerto Rico. Ahora debe invertir para poner todo en condiciones otra vez y volver a trabajar. Entre la reparación y la gráfica que estaba puesta se prevé un monto aproximado de 85.000 pesos, sin contar lo que se llevaron del sitio.

"El 15 de febrero abrí el local, 10 días después de eso hubo un momento sospechoso donde dos amigos entraron, uno se tatuó y el otro sacaba fotos de todo lo que tenía en el local, pero más de eso no sucedió", recordó y añadió: "Ahora si fue con daño y robo incluido, no sé quiénes fueron hasta el momento".

Por último hizo una reflexión y mencionó que siente "bronca e impotencia, es algo injusto que suceda algo así porque hay un esfuerzo grande para tener un local, son años de ahorro, venta de cosas para abrir las puertas de un comercio y se debe poner más plata de lo que tiene para que no suceda lo mismo, poner cámaras de seguridad, rejas o persianas".