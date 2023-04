Hermanos de Iguazú tendrán DNI pero necesitan más ayuda

martes 18 de abril de 2023 | 8:19hs.

La semana pasada se hizo público el caso de los cinco hermanitos que residen en una vivienda precaria en el barrio San Lucas de Puerto Iguazú. Los chicos están bajo el cuidado de sus hermanos mayores de 18, quienes se hicieron cargo de la situación para evitar que los separen.





Los chicos en estado de vulnerabilidad, entre las innumerables carencias no tenían DNI. Si bien estaban inscriptos en el sistema del Registro de las Personas, no contaban con el DNI físico. Ayer por la mañana una de sus hermanas mayores realizó los trámites. No obstante, no han recibido ningún tipo de ayuda por parte del municipio.







“Hoy fui a hacer los DNI de los chicos, para comenzar con los trámites del Anses para que perciban el salario universal que será de gran ayuda para solventar los gastos, pero necesitamos un lugar para vivir así evitamos que la justicia los separe”, contó la hermana de los menores.





Según su testimonio, hasta el momento no obtuvieron ayuda oficial, si bien algunas personas se acercaron no le han dado soluciones a su drama. Desde la Fundación Una Sonrisa para un niño de la localidad de Puerto Esperanza han dado difusión al caso y recolectaeron donaciones para la familia que sobrevive en estado de vulnerabilidad.





Cabe destacar que los niños concurren al Hogar del Día de Iguazú, de lunes a viernes mientras sus hermanos trabajan.