En Misiones se superaron las 70.000 inscripciones al Progresar

martes 18 de abril de 2023 | 6:04hs.

Luego de la prórroga de inscripción inicial, que estaba prevista hasta el 31 de marzo, el domingo último se cerraron las inscripciones a la beca Progresar para educación obligatoria, superior y de formación profesional. Este año los montos tuvieron un aumento del 42%, por lo que se trata de cuotas de 12.780 pesos al mes.

“Es más que exitoso porque pudimos superar las 70.000 inscripciones del Progresar en la provincia. Casi 40.000 jóvenes corresponden a la educación obligatoria, que serían quienes están haciendo la primaria de adultos o la secundaria. En cuanto a terciarios, un poco más de 11.000 estudiantes. Universitarios son un poco más de 15.000 y, en Progresar Trabajo, que están haciendo cursos, fueron más de 7.000. Después hay que ver cuántos perciben las becas”, precisó la coordinadora del programa en la provincia y directora de Políticas Estudiantiles, Emilia Lunge.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, destacó que el número de inscritos aumenta cada año y que, en gran medida, se debe a las facilidades que otorga cada municipio para asesorar a los estudiantes.

“El año pasado cerramos con 56.511 becados. En el 2020 empezamos la inscripción con 18.000 becados y año a año venimos creciendo un montón con que los municipios pongan a disposición los recursos, vayan a las colonias y asesoren a los chicos. Ayuda un montón a que nadie se quede afuera del período de inscripción”, dijo la funcionaria del ámbito educativo provincial.

En este marco, señaló que esta semana se inicia la etapa de certificación. “Todos los rectores y directores de las instituciones educativas ingresan con sus claves a la plataforma de becas y le aparece la nómina de chicos que se inscribieron con su escuela, ellos certifican si ese estudiante es o no alumno de su institución educativa y si tiene el rendimiento académico que declara tener, en qué año está y cuántas materias rindió. Todo eso nos ayuda a que sea una beca realmente educativa y que pueda hacerse este seguimiento”, explicó.

“En terciarios, la certificación es dos veces al año, ahora y a fin de año. En obligatorio son tres veces al año, por trimestre se hace una certificación que llamamos de alerta temprana: si un estudiante no está yendo a la escuela, no se le quita la beca sino que la fiscalía de educación recibe la nómina de quienes están en riesgo pedagógico y se hacen visitas para averiguar qué está pasando y reinsertarlo al sistema educativo para que no pierda la beca. Una vez que reingresa, se certifica que ya volvió y continúa cobrando su beca”, completó.

Para llegar a tiempo con la cantidad de inscritos, se realizaron dos etapas de certificación desde el 15 de marzo hasta la fecha. De esta manera, se prevé finalizar con el tercer período de certificación el 30 de abril.

“Al 31 de marzo se habían inscripto 61.900, así que tuvimos 10.000 jóvenes más que se inscribieron después de este período de certificación”, indicó la coordinadora del programa Progresar en Misiones.

A su vez, detalló que “las becas tienen un aumento del 42%, estaban en 9.000 pesos y ahora van a 12.780 pesos en doce cuotas para quienes están haciendo la educación obligatoria y superior, y la cantidad de cuotas que dura el curso para quienes están en formación profesional; los montos van subiendo hacia el tercer año de una carrera terciaria y hacia el quinto año de una carrera universitaria estratégica, siendo las más altas las becas de Enfermería”.