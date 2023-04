El dólar blue cotiza en $408 y mostró el mayor salto en un mes

martes 18 de abril de 2023 | 6:02hs.

El dólar blue inició la semana con una fuerte suba y superó, por primera vez los $400 en la City y llegó a los $408. Se trata del mayor salto diario que se registró en un mes. Nada menos que $8 subió en una sola jornada y los analistas buscan las causas en la coyuntura e intentan anticipar si el tipo de cambio ilegal podría tener un techo o no por estos días.

Lucio Garay Méndez, economista de EcoGo, observó en diálogo con Ámbito que, de a poco, “se empieza a generalizar la falta de dólares por la sequía y la mayor trascendencia de esta noticia genera una búsqueda de cobertura ante el dólar”. Explica que esto está presionando los tipos de cambio paralelos al alza (de hecho el Contado Con Liqui dio un fuerte salto ayer también) y sostiene que “eso se acentúa en un año electoral y se ve más claro en estos momentos, en los que ya empezaron las elecciones provinciales”.

En ese contexto, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, señaló que “lo que sucede es que el peso se sigue en caída”, y explica que, el viernes, cuando se conoció el dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, el mercado entendió que la tasa está más lejos aún en términos reales.

Eso, según el analista, ante la falta de respuesta por parte del Banco Central (BCRA), hace que muchos inversores los agentes, insatisfechos con el rendimiento de la tasa actual, vayan a buscar refugio a los dólares alternativos, incluso, muchos esperando novedades en ese sentido antes de decidir si renovar o no sus plazos fijos para no perder el beneficio de una eventual suba.

Esos elemento, sumados a los nuevos cambios que se implementaron para el dólar Contado con Liquidación (CCL) en el último tiempo, hacen que, tal como lo describió el economista jefe de , Jorge Neyro, “el blue se esté volviendo a despertar después de algunos días de quietud abajo de los 400”.

Sin embargo, opinó que ese tipo de cambio sigue estando relativamente rezagado frente a la evolución de la inflación, ya que, “en los últimos meses, los precios de la economía subieron, en lo que va del año, más que el dólar”.

Así, la gran pregunta es si el dólar blue tiene un techo y cuál podría ser ese valor tope que podría alcanzar.

En el mercado del dólar oficial, el dólar soja 3 aportó U$S 154 millones, lo que contribuyó a que el Banco Central terminara la rueda con compras por U$S 73 millones en el mercado. Esa performance se mantuvo en línea con la actividad del viernes, cuando los exportadores del complejo sojero ingresaron U$S 96 millones, con lo que en la semana el dólar agro cosechó un ingreso de divisas por un total de U$S 861 millones.

No obstante esa intervención positiva, las reservas del Banco Central cayeron U$S 195 millones, principalmente porque se realizaron pagos al FMI y otros organismos internacionales. Con esa baja, cerraron en U$S 36.731 millones.

Por su parte, el dólar mayorista cerró a $ 215,98/216,38 por unidad, $1,28 arriba del cierre del viernes pasado, cuando finalizó la semana $214,7/215,1. Esa variación significó una suba de $3,88, la mayor corrección cambiaria semanal desde agosto de 2019, según los registros del analista Gustavo Quintana. Este lunes, en tanto, como en cada inicio de semana el ajuste del tipo de cambio mayorista compensa los días sin actividad por el fin de semana, pero es inferior al del lunes pasado que fue de $2,17.

Hasta 413 pesos

Pero en algunas provincias, el dólar informal cruzó casi sin escalas los $410, tal como sucedió en Tierra del Fuego y Santa Cruz, donde alcanzó por primera vez los $415 para la venta, según el sitio Infodólar.

Le siguieron Santa Fe, Salta, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, donde trepó hasta los $413.

Más abajo se ubicaron Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Neuquén, San Juan, San Luis y Tucumán, donde cerró a $411.

En Mendoza, en tanto, terminó a $410, mientras que en Santiago del Estero, Misiones, Formosa, Corrientes y Chaco cerró en los mismos valores que en la city porteña, a $408.

Expectativa en exportaciones

Ayer la liquidación de divisas del agro, solo por ventas de soja bajo el programa de incremento exportador, anotó U$S 154 millones, lo que significa la segunda mejor cifra desde la puesta en marcha, el miércoles pasado, del denominado dólar soja. De esta manera el acumulado hasta el momento es de U$S 968,5 millones y a pesar de un conflicto sindical que está complicando las exportaciones en los puertos, la operatoria se movió con total normalidad al inicio de la semana.

El objetivo del Gobierno es superar el ingreso de U$S 5.000 millones de la mano de las ventas de soja de la campaña pasada y grano del actual ciclo.

Según las proyecciones del mercado, esta semana será clave porque se espera un nutrido ingreso de divisas que podría alcanzar los 1.500 millones de dólares, lo que le brindaría además un gran respiro al Banco Central.