Crisis del PRO: Vidal pidió bajar las candidaturas y fijar reglas

martes 18 de abril de 2023 | 6:02hs.

En medio de las discusiones internas que generan desacuerdos y discusiones públicas en la coalición opositora Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal propuso ayer “bajar todas las candidaturas” que se manifestaron hasta el momento en el PRO, en todas las categorías, y “volver a empezar”.

“Hay que mostrar el programa de gobierno y las reglas para competir”, dijo la exgobernadora de Buenos Aires, que había expresado su voluntad de competir para ser presidenta en las elecciones primarias de agosto. En el mismo sentido, contó que viene “conversando en privado” sobre esta posibilidad y que si todos acceden, ella daría ese paso. “Si hubiera una discusión como la que planteo, donde todos renunciamos, yo también lo haría, sin dudas”, afirmó.

Durante una entrevista en Radio Rivadavia, Vidal hizo mención a las repercusiones que aún genera la decisión del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de implementar el sistema de Boleta Única Electrónica en el distrito, algo que en el PRO, el partido que ambos integran, interpretan como una concesión al radicalismo a cambio del apoyo para una futura campaña presidencial del propio Larreta. “Hoy el PRO tiene que bajar todas las candidaturas a todos los cargos y volver a empezar. Mostrar su programa de gobierno y las reglas con las que va a competir. Todas. Jefe de gobierno, gobernador, presidente. Todas”, dijo, sin matices, Vidal. No obstante, intentó dar por finalizada la discusión que generó el ruido en la Ciudad de Buenos Aires. “La decisión está tomada y no tiene vuelta atrás. Será de la manera en que Horacio determinó. No hay más que discutir. Ya está”, afirmó. Al margen de esa definición, que la afectaría a ella misma como precandidata ya lanzada, pero también a Larreta y Patricia Bullrich, los adversarios que más duro exponen sus diferencias en la antesala de las definiciones en el espacio opositor, Vidal insistió en los debates van a transcurrir sin que el espacio se rompa.