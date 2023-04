Madera, té y tabaco tendrán acceso al dólar especial mientras la yerba deberá esperar su turno

lunes 17 de abril de 2023 | 16:30hs.

El gobierno nacional puso en vigencia, a través de la Resolución 138/2023 de la Secretaría de Agricultura de la Nación, la aplicación del programa para potenciar las exportaciones de las economías regionales. En Misiones estarán incluidos productos como el té, el tabaco y la madera, actividades que se verán beneficiadas con la posibilidad de pecificar los dólares que se generen por sus ventas al exterior a $300, hasta el 31 de agosto en principio. La yerba mate, una de las actividades que había sido anunciada por Sergio Massa como parte del programa fue dejada afuera en la primera etapa, y deberá esperar su turno.

Para ser incorporada en este programa las actividades debían cumplir con una serie de "requisitos de elegibilidad" que fueron fijados por el Ministerio de Economía, y que tienen como objetivo asegurar el normal abastecimiento del mercado interno, en un contexto donde estarían más favorecidas las exportaciones.

Así, quienes quieran obtener los beneficios del programa deben participar del programa de precios propuesto por la secretaria de Comercio Interior, mantener los niveles de empleos del sector y garantizar volumen y abastecimiento de los productos que se comprometen en el programa de precios. Aqui puede estar la clave de lo que sucede con la yerba mate, que no fue incluida en la primer etapa del proceso.

El nuevo Programa de Incremento Exportador fue instaurado mediante los decretos 193/2023 y 194/2023 (En el Anexo 2 de la resolución se mencionaa la yerba mate) que se oficializaron hace una semana, y dispone un tipo de cambio para los exportadores de producciones regionales a $300. En tanto, el límite de la liquidación de esas divisas es hasta el 31 de agosto. Incluso el propio Ministro Sergio Massa la menciono en la presentación.

Sorpresa en el sector yerbatero

La medida tomó por sorpresa al sector yerbatero, que en las primeras horas del lunes se enteró de la medida a través de los medios. En Misiones son apenas un puñado las empresas las que exportan yerba, pero esas mismas empresas, a la vez, se abastecen de materia prima de otras mas pequeñas, en su mayoría cooperativas. Por lo que la medida, de alguna manera, alcanza indirectamente a varias empresas del sector.

Desde el sector indican que hoy en día, con la última suba de los precios de la materia prima, "se está vendiendo a pérdida al mercado externo", si se toma en cuenta el cambio del dólar a precio oficial, por fuera de este programa de exportaciones. En ese contexto, aumentar los precios al mercado externo no es una opción, según explican, ya que los clientes "ya avisaron que iran a comprar la yerba al Paraguay". Por lo que desde el sector se consideraba que este dolar a $300 "iba a traer un poco de alivio", según explicó Raúl Karaben, de yerba mate Piporé, uno de los empresarios que primero alertó de la situación que generó la resolución de economía.

Ante la incertidumbre del sector, la Confederación Económica de Misiones envió una carta a las autoridades nacionales en busca de respuestas. En la misiva dirigida a las autoridades de la AFIP-DGI alertan que "las empresas radicadas en Misiones y NE de Corrientes no han podido adherir dentro del Sistema Registral cómo lo establece la norma que dio origen al Dólar Agro".

Allí expresan que "preocupa sobremanera" ya que "en forma diaria recibimos inquietudes de los distintos sectores porque al no contar con dicha caracterización, las entidades bancarias se rehúsan a liquidar las divisas al valor de $ 300., con todos los inconvenientes que dicha situación genera".

La explicación del gobierno nacional

En la Secretaría de Agricultura de la Nación aseguran que la yerba está incluida en el conjunto de las economías regionales que serán beneficiadas con un dólar agro de $300 para sus exportaciones, pero explican que también es necesario acordar que no haya impacto de suba de precio en los paquetes de yerba mate que se comercializan en el programa Precios Justos.

El Territorio diálogo con fuentes oficiales de la cartera que dirige el entrerriano Juan Jose Bahillo, que explicaron que hoy se publicó una primera tanda de 21 productos de economías regionales de todo el país cuya característica es que todos ellos tienen baja presencia en el mercado interno. Si bien son alimentos y productos que se consumen en los hogares argentinos, no se trata de los más populares en el changuito de compras de la mayoría de la gente.

En cambio la yerba mate “entra en el grupo más sensible porque forma parte de un consumo mucho más presente en todo nuestro país y por eso seguramente entrará en una segunda tanda de producciones regionales, que se publicarán próximamente” que también tendrá en cuenta que no se dispare el precio en las góndolas locales.

Si bien las fuentes de la Secretaría de Agricultura de la Nación no arriesgaron cuál es la fecha en la que se publicará la resolución de ese organismo que contendrá a la yerba mate, advirtieron que “la de hoy es la primera resolución. Luego vendrán otras más y en alguna de ellas estará la yerba mate”.

“Los 21 productos que entraron en esta primera lista en general se exportan en su gran mayoría, pero no es el caso de la yerba que además de venderse al exterior también tienen una fuerte presencia en la canasta básica de los alimentos de los argentinos” explicaron las fuentes nacionales.

Seguidamente desde el organismo nacional también aclararon que independientemente de la fecha en que se publique la resolución que contenga a la yerba mate como beneficiaria del dólar agro de $300 para sus exportaciones, “todas las producciones de economias regionales que ingresen al sistema contarán con ese beneficio retroactivo al pasado 10 de abril. Es decir, que tanto esta primera tanda de producciones como las que vendrán, todas estarán alcanzadas por el dólar diferencial que rige desde el pasado 10 de abril hasta el 31 de agosto.

El teléfono del secretario de Agricultura, Juan Jose Bahillo no daba abasto esta tarde de lunes para responder las consultas desde distintos sectores productivos de todo el país. No solamente por el sector yerbatero que esperaba ser de los primeros en la lista de economías regionales, sino también por otros productos esenciales de la canasta básica local como por ejemplo los lácteos, el algodón y frutas como las peras y manzanas.df

Como se dijo, en la Resolución N°138/2023 del Ministerio de Economía la yerba mate no se encuentra contemplada. Pero no es el único producto que allí no se encuentra, ya que de esta fase quedarían excluidos también los lácteos, las carnes regionales, las peras y manzanas, las naranjas y mandarinas, el arroz, el algodón, la cebada y el sorgo, entre otros. Mientras que si se incluyeron la pesca, el limón, las legumbres, la miel, el ajo, el tabaco, el te, la ciruela, el arándano, la cereza, las frutas secas, la olivicultura, el mani, el vino, los forestales, el girasol confitero, la lana, la jojoba, los productos orgánicos, los concentrados proteicos y el maíz Pisingallo.