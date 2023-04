El Partido Obrero presentó en sociedad sus candidatos para la elección provincial

lunes 17 de abril de 2023 | 9:59hs.

Frente a más de 3.000 trabajadores y militantes, el Partido Obrero tuvo su acto de apertura de campaña en la Plaza Sarmiento de la ciudad de Eldorado el día sábado 15 de abril. Del encuentro, además, participaron los candidatos a intendentes y concejales de diferentes localidades, como tambien los aspirantes a cargos provinciales. Virginia Villnueva, candidata a gobernadora, y Aníbal Zeretski, primer candidato a diputado provincial estuvieron entre los oradores.

Además eEstuvieron presentes los candidatos a intendentes Karina Aliendre (Eldorado), Jazmin Kinder (Posadas), Ramon Vera (9 de julio), Fidelina Fonseca (Puerto Piray). También la candidata a concejala de Santiago Liniers Andrea Irala, junto con los concejales de los distintos distritos y Raquel Osorio de Izquierda Socialista y candidata a diputada provincial por el Partido Obrero.

Virginia Villanueva, candidata a Gobernadora afirmó en su presentacion que Misiones lleva "veinte años del gobierno renovador y los barrios no tienen agua, más de 90 mil familias no tienen vivienda, no hay centros de atención para las víctimas de violencia de género, no hay especialistas en los centros de salud, las escuelas no cuentan con la infraestructura correspondiente, los jubilados se encadenan en el IPS porque cobran una miseria. La oposición de Juntos por el Cambio, el peronismo y los liberfachos critican la gestión pero ellos harían lo mismo porque están mancomunados para hacer el ajuste del FMI".

Además agregó que "está claro que tenemos que echar a patadas a todos los políticos capitalistas. Es por eso que ponemos en pie al Partido Obrero como una alternativa obrera y socialista luchando contra la miseria que nos imponen para que en Misiones, Argentina y en todo el mundo gobiernes las y los trabajadores".

Rulo De Lima, candidato a Intendente por San Pedro sostuvo que "el Estado y los políticos capitalistas arman y desarman la legalidad a su antojo en función de sus intereses. Es así que tenemos un régimen que persigue a los trabajadores que se organizan y luchan en contra de las condiciones de miseria que nos someten" -agrega- "es así que tenemos una ley de lemas, que es una estafa para el electorado misionero, contra la cual también luchamos siendo consecuentes y presentando una sóla lista en los municipios".

Otro de los oradores fue Aníbal Zeretzki, candidato a Diputado Provincial, quien hizo eje en el salario de los trabajadores. "La renovación también aplicó la política de reducción salarial vía inflación y pérdida de poder adquisitivo. Los trabajadores estatales apenas si llegan al 60% de la canasta de pobreza, los trabajadores privados tienen el salario más bajo del país" - y arrementió- "después le dicen a los desocupados que son unos vagos por no querer ir a la tarefa por menos de lo que es un plan social".

Durante las próximas semanas se desarrollarán actos y asambleas en Oberá, 9 de julio, Colonia Victoria, Dos de Mayo, San Vicente, Posadas, Garupá, Candelaria, Apóstoles y San Pedro.