lunes 17 de abril de 2023 | 6:00hs.

El avance de la tecnología es imparable, en todos los sentidos, pese a las cuestiones nostálgicas que esgrimimos respecto a que nos aleja de los contactos personales.

La televisión es uno de ellos, su aparición y presencia en los hogares constituyó el comienzo del fin del cine tradicional. En la Argentina, los canales de aire, hacían sus transmisiones a una distancia reducida que podían recibir las antenas que se colocaban. En el interior, la programación era observada dos semanas después porqué era la única forma de reproducción.

Los televidentes miraban los noticieros en blanco y negro 14 días después de acontecidos; o sea, una noticia vieja. En el año 1969 el noticiero de canal 13, Telenoche, conducido por Mónica Mihanovich y Andrés Percivale, mediante un cable coaxil era observado en directo en la ciudad de Santa Fe. El programa gozaba de gran popularidad, por el formato y los conductores. Mónica tenía mucho carisma y Andrés se mostraba siempre sonriente, había sido “corresponsal de guerra” en Vietnam. La gente a las ocho de la noche apreciaba sorprendida, de que los que se estaba exhibiendo era en tiempo real.

Canal 13 de Santa Fe recibía las imágenes y las reproducía; el área de influencia poseía mayor nitidez en horarios nocturnos con la ayuda de una antena de 20 metros de altura y un área de cobertura de 150 kilómetros de la capital santafecina.

El asombro de que se pudiese ver en vivo un programa de televisión era casi increíble para la gente. Cuánta agua ha corrido bajo el puente.

El avance tecnológico “es como un amor sin barreras”, impredecible, cada vez más lejos. Ahora hablamos de la Inteligencia Artificial. En la pantalla de las computadoras o los celulares una aplicación como si nos hablara nos dice:

– ¡Preguntame lo que quieras! -en un tono intimista.

Responde a cualquier pregunta de la materia que sea.

El usuario, por más avezado que sea, de los nuevos sistemas de comunicación social no deja de sorprenderse, incluso de descreer de las respuestas. Cuál es el nivel de certeza de esta, que asidero formal y científico posee la máquina para responder a cualquier interrogatorio.

Muchos intentaron confundirla con preguntas capciosas, de comidas lugareñas, sentimientos humanos, pero, casi siempre la Inteligencia Artificial ha tenido una respuesta, aclarando que puede cometer un error, pero no faltarle información.

Relacionado con la temática nos pareció oportuno, recrear algunas conversaciones con la máquina o el robot, que dice saberlo todo.

Mía Arzamendia, una niña inquieta de cinco años, que cursa el jardín y desde chiquita jugaba con el celular de su madre, encuentra la pregunta y se larga.

Mía: ¿Por qué no puedo usar los jueguitos de la play en el celular de mi abuela?

IA: – ¡Porque el celular de tu abuela es antiguo y tiene poco espacio de almacenamiento!

Mía: – ¡Nosotros vamos al supermercado no al almacén, no se si hay o no almacenamiento!

IA: – ¡Sí, y también piden pizzas por Delibery!

Mía: ¿Como sabés eso?

IA: – ¡Por la moto de 125 cilindradas que trae los pedidos!

Valentín Brunetta está por terminar el secundario, tiene diecisiete años, le interroga a la máquina.

Valentín: ¿Qué me conviene estudiar Medicina o farmacia?

IA: – ¡Medicina!

Valentín: – ¿Por qué, es más fácil?

IA: – ¡No, no es más fácil!

Valentín: – ¡Entonces no me conviene!

IA: – ¡Quizás puedas dedicarte al comercio!

Majo Valentini, casada, dos hijos, Licenciada en Administración de Empresas, treinta y cinco años, pregunta.

Majo: ¿Es cierto que las empresas familiares fracasan en la tercera generación?

IA: – ¡Si no trabajan es posible!

Majo: – ¡En la empresa del Curro Goycochea la tercera generación trabajaba y se fue a la quiebra!

IA: – ¡En la empresa del Curro Goycochea gastaban más de lo que ganaban!

Majo: – ¡Por eso mi abuelo me decía “estudia Majo”!

IA: – ¡Tu abuelo te conocía, muy bien!

Ña Chingu Arévalo tenía poca instrucción, pero aprendió a escribir a máquina, le dijeron que la computadora era una máquina de escribir con memoria, tenía setenta y un años y la usaba, cuando quería guardar algo que escribió le pedía a su sobrina que lo haga; tampoco pudo sustraerse a la innovación y arremetió.

Ña Chingu: ¿Mis amigos del Face son mis amigos?

IA: – ¡No siempre, son conocidos virtuales!

Ña Chingu: ¿Entonces por qué piden amistad?

IA: – ¡Es como una terminología anglosajona para identificar el contacto!

Ña Chingu: ¿Qué es anglosajona?

IA: – ¡Un poco inglés y algo americano!

Ña Chingu: – ¡Pero yo no conozco gente de allá, apenas una vez fui a Buenos Aires con mi hijo!

IA: – ¡Por eso le dije que son conocidos virtuales!

Ña Chingu: ¿Y el valor de la palabra dónde queda?

IA: -¡Han cambiado los valores!

Ña Chingu: ¡Para qué voy a ser amiga de alguien que no tenga palabra!

IA: – ¡Tiene que darle otra mirada a la relación!

Ña Chingu: – ¡Al final usted dice que sabe, pero no sabe!

IA: – ¡Si puedo cometer errores!

Ña Chingu: – ¡La culpa es mía, ponerme a hablar con una máquina que no tiene corazón…!

Secundino Rafael Miranda, un cincuentañero canchero, que decía que venía de vuelta, y las sabía todas, dos veces divorciado, no quiso perder la ocasión para encontrar al robot en falta.

Secundino: ¿Por qué estoy gordo?

IA: – ¡Es una consecuencia de la cerveza!

Secundino: – ¡La cerveza no engorda!

IA: _ ¡Una sola no, pero varias acompañadas sí!

Secundino: ¿Hice bien en separarme de mi última esposa?

IA_- ¡Son decisiones personales, en las parejas suelen existir culpas compartidas!

Secundino: – ¡Estoy muy enamorado de mi actual novia Karina! ¿Ella me es fiel?

IA: – ¡Menos pregunta Dios y perdona!

Por Ramón Claudio Chávez

Exjuez federal