En Iguazú el combustible subió $100 en promedio el último año

lunes 17 de abril de 2023 | 6:04hs.

El último fin de semana se aplicó un nuevo incremento de precios en el combustible en todo el país. En Misiones, se fue dando de forma gradual en las localidades y diferentes estaciones de servicio. Desde el sábado se comenzó a ver en diferentes ciudades, como en Posadas (ver Localidades...)

Se trata de un incremento acordado por el gobierno nacional con las empresas petroleras que establece una suba mensual del 4% desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto. Cabe recordar que hubo un acuerdo previo también que avaló incrementos del 4% mensual entre enero y marzo.

Un caso particular se da en Puerto Iguazú, donde desde este domingo, el combustible aumentó, pero solamente en YPF, ya que las estaciones de servicio Shell incrementaron los valores dos veces el mes pasado, una el 15 de marzo y la segunda fue tan solo 4 días después (ésta última no había sido anunciada); aunque no se descarta un nuevo incremento en los próximos días.

Pese a lo establecido, este mes el aumento osciló entre el 1,28 por ciento hasta el 6,17 por ciento dependiendo del producto. Al analizar los números finos, se puede determinar que en la Ciudad de las Cataratas, en el último año los costos aumentaron 100 pesos en promedio el litro. Es importante señalar también que Iguazú es una de las ciudades que alberga el valor más caro de combustible, teniendo una gran diferencia incluso con la ciudad de Posadas.

En lo que respecta a la última actualización de precios de la estación de servicio estatal, la nafta súper pasó a costar de $210,8 a $223,8 un aumento del 6,17 por ciento. En el caso de nafta infinia el incremento fue de 5,29 por ciento, pues costaba $264,8 hasta el sábado y desde este domingo el valor es de $278,8 el litro.

En el caso del gasoil, el producto ultra, que no todas las estaciones de Iguazú lo comercializan, paso de $237,7 a costar $248,8 registrando un incremento del 4,67 por ciento.

En tanto, la Infinia Diesel sólo registro un incremento del 1,28% por ciento, ya que pasó de $328,3 a costar $332,8 el litro.

Suba anual

Si bien estos aumentos escalonados oscilan entre el 4 y 6 por ciento mensual, en el ultimo año los combustibles aumentaron un promedio de $100 el litro. En el mes de abril del 2022 la nafta super en Iguazú costaba $136,8 el litro, actualmente con el último incremento el litro alcanzó los $223,8. El incremento es de $86 por litro que refleja un aumento del 63,6 por ciento el producto con el menor porcentaje de aumento

En el caso de la Natfa infinia, en abril del 2022 el litro costaba $167, mientras que en el mismo mes de este año el litro se comercializa a $278,8, por lo que de forma anual se registró un incremento de $111,8, es decir aumentó un 66,95 por ciento.

Ya el gasoil fue el producto que más incremento tuvo en el año debido a que YPF se vio obligado a importarlo. El producto Ultra Diesel costaba en abril del año pasado $129 el litro y actualmente YPF comercializa el litro a $248,8. Así, este producto registra un incremento del 92,87 por ciento anual que equivale a $119,8.

Por último, el producto infinia diésel paso de $170,60 el litro a costar $332,8, registrando un aumento del 94 por ciento, que equivale a $161,9.

De esta forma, en este comparativo se puede ver el incremento que tuvo de forma anual el combustible en la ciudad más turística de la provincia.

Localidades actualizaron las carteleras con nuevos precios