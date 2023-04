Preocupación por bajas ventas en cárnicos

lunes 17 de abril de 2023 | 6:04hs.

La inflación creciente trae preocupación a consumidores y comerciantes por igual. Hay rubros que sufrieron mayores incrementos que otros; sin embargo, hay algunos que por su importancia, tienen un mayor impacto en la vida diaria. La venta de productos cárnicos es uno de ellos.

En la ciudad de El Soberbio, por ejemplo, los precios presentan una gran variabilidad dependiendo el lugar de venta. En los supermercados, por mencionar algunos ejemplos, la chuleta de novillo ronda los $2300, la costilla $2500 y el cerdo se consigue a $1300 el kilogramo. Por ello, muchos comensales, empezaron a optar por el consumo en carne de cerdo, teniendo en cuenta que el pollo también sufrió importantes incrementos debido al brote de gripe aviar. En tanto, hay carnicerías de la zona que tratan de mantener sus precios,o bien, realizan combos de ofertas por la compra de varios kilos.

Asimismo, en Eldorado, quienes se dedican al comercio de carne sostienen que los productos tuvieron un importante aumento en los primeros meses del año, que rondó el 30, 35%. Aunque el aumento fue menor a otros alimentos, advierten que el nivel de consumo no repunta.

Alejandro, propietario de un supermercado mediano con venta de carne, sostuvo que “las ventas no repuntan pese a que el aumento en la carne en el último año fue bastante menor al de otros productos. Debe haber andado por el 70%, cuando en otros productos estamos hablando de 120 o 150%. El precio está atrasado respecto a otras cosas pero a la gente no le alcanza el dinero y va privilegiando qué consumir; por eso, fue dejando la carne de lado”.

Dependiendo del lugar donde se compre la variedad de precios es importante y muchas veces está relacionado a la calidad del producto que se vende. También a menudo se realizan ofertas que suelen ser aprovechadas por los clientes. “Hace 7 meses nosotros teníamos una oferta de 3 kilos de carne con hueso a $2100, hoy tenemos la misma oferta a 2 kilos por $2000. Lo mismo pasa con el resto de los cortes”, resaltó.

Uno de los lugares donde se suelen realizar ofertas es el Mercado Concentrador Zonal de Eldorado donde, por ejemplo, el día sábado se podían encontrar las ofertas de asado a $960 comprando más de tres kilos, vacío a $1080 por la misma cantidad, o carne molida a $990 a partir de la compra de 5 kilos. “Nosotros venimos manteniendo las ventas en cuanto a volumen de carne, pero eso se debe a que tenemos una clientela más o menos fija, que compra siempre acá. El tema es que ese volumen vendido tiene una menor rentabilidad. Por el momento nuestros proveedores no nos anunciaron que habrá nuevos aumentos, pero aumentarán los combustibles que impacta en el flete, y se anunció un aumento importante en la energía que utilizamos mucho. Y esos costos, quieras o no, se trasladarán al consumidor. Habrá que ver qué pasa pero no es un buen panorama”, explicó por su parte Gerardo, responsable de una carnicería dentro del Mercado eldoradense.

Precios moderados

Desde Jardín América, los carniceros también estiman que se puede dar una suba en los próximos días tras el aumento del combustible. Carmen Báez, propietaria de carnicería San José contó: “Hasta el momento no hubo cambio en los precios, por lo tanto se mantuvieron, vamos a ver qué pasa la semana que viene ahora que subió el combustible”.

Por otra parte, Marcio Pucheta, dueño de Comercial Marcio, expresó: “Hace dos semanas se dio la última actualización en el precio de la carne, la media res tuvo un incremento del 7%”. Incluso, el comerciante explicó que hay variación a la venta al consumidor con la carne que llegan desde Santa Fe o Entre Ríos. “En el local no hay desabastecimiento, mas bien hay productos que se van mas rápidos por ser cortes mas baratos como la aguja o la chuleta, por lo tanto eso hay que reponer más rápido”, expresó.

Roberto Zalazar, que atiende la carnicería de Autoservicio Nerea, acotó: “Por el momento se mantuvo el precio, incluso lo que es pollo esta semana me vendieron más barato, no sé si es por oferta o porque no se está vendiendo”.