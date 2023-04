El incumplimiento en los horarios, la principal queja

lunes 17 de abril de 2023 | 6:04hs.

Los usuarios del transporte público de pasajeros del Departamento Oberá sufren el cambio que se hizo con la implementación del sistema metropolitano, aprobado por el Concejo Deliberante.

Las quejas son por los atrasos en el servicio y la falta de información. José, un usuario del servicio que vive en Villa Bonita, señaló a El Territorio el malestar que tienen los vecinos de las diferentes localidades. “La gente no está muy feliz con el servicio que estamos recibiendo, porque la constancia en los horarios entre un servicio y otro no es lo que esperamos”, advirtió.

Entre las quejas, se destaca el incumplimiento en los horarios, generando que los trabajadores lleguen tarde a sus trabajos. “Los choferes están confeccionando los boletos a mano y eso produce un atraso, la gente llega a Oberá con un retraso y pierde la coordinación con líneas urbanas”, dijo.

Pero José además hace referencia a que no están aplicando el sistema de transferencia que se anunció. “En Oberá se tiene que pagar otro boleto, donde no se entiende por qué debería ser integrado a transferencia, no nos aclararon nunca”, manifestó molesto.

Con las modificaciones en horarios, atrasos en los servicios y la falta de refuerzos en horarios principales, los colectivos transportan pasajeros que exceden el permitido.

Mientras que los municipios como Panambí, Los Helechos, Guaraní, Alvear, Alberdi, San Martín y Campo Viera, que forman el departamento Oberá, recibieron la invitación a través de una carta para que se adhieran al nuevo sistema.

Los intendentes analizan cómo está funcionando en las localidades que están implementando, aunque manifestaron que se tendrán que adherir.





