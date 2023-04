La escuela especial N° 52 contará con un nuevo edificio

lunes 17 de abril de 2023 | 6:04hs.

La comunidad educativa de la escuela especial N° 52 de San Antonio confirmó que contará con un nuevo edificio, tras dos años de haberse quemado. Luego de varios reclamos formales e incluso manifestaciones de padres en el inicio de este ciclo lectivo, a mediados de marzo último y tras varios meses paralizada, retomaron las obras de la institución fronteriza ubicada en la localidad de San Antonio.

Tal como lo viene informado este medio, desde octubre del año 2021, los estudiantes no cuentan con edificio escolar propio debido a un incendio que consumió prácticamente en su totalidad las instalaciones. En ese entonces, el compromiso de autoridades provinciales fue el de reconstruir la escuela en un plazo de 60 días.

El Territorio dialogó con Oscar Yagusieczko, presidente de la comisión de padres de la institución educativa, quien manifestó: “Finalmente tras varios meses de espera, luchas sociales y reclamos formales, hoy renovamos las esperanzas de contar con un nuevo edificio escolar y acceder al derechos de nuestros hijos”.

En la misma linea agregó que en un principio las autoridades no cumplieron con el plazo prometido. “Primero nos prometieron que en 60 días estaría reconstruida y eso no pasó. Entonces los padres empezamos a reclamar y las autoridades educativas nos volvieron a prometer que en 90 días estaría lista para su uso la escuela, pero una vez más no se cumplió”.

De esta manera, los padres realizaron una manifestación pacífica, el 6 de marzo. Allí contaron con el apoyo de distintos sectores sociales de la comunidad y raíz de eso, a mediados de marzo se retomó la obra.

Con la construcción en marcha, la comunidad volvió a confiar en que sus hijos tendrán nuevamente una casa de estudios. Estiman que por las inclemencias del tiempo y la mano de obra, el proceso tardará más de 90 días.

“Nuestros hijos terminaron el ciclo lectivo 2021, en las instalaciones del hospital viejo, donde regresaron en 2022 y nuevamente este año. Es un lugar que no está en condiciones para que chicos de una escuela especial tengan clases ahí, y no podíamos permitir que eso continúe”, añadió Yagusieczko.

El lugar actual de clases no cuenta con un patio recreativo y no tiene cerco perimetral. Según mencionaron los chicos prácticamente no tienen recreos ni agua.

El edificio de la escuela especial N° 52 había sufrido un siniestro ígneo en la noche del 1 de octubre de 2021, cuando sus instalaciones quedaron reducidas a cenizas. La escuela, al ser casi 100% de madera, se consumió en cuestión de minutos.

Actualmente, la reconstrucción del edificio escolar se lleva adelante en el barrio Nuestra Señora de Fátima en el mismo terreno del antiguo establecimiento. La nueva edificación será una escuela modular, hecha con contenedores, de las mismas características que la inaugurada en marzo de 2021, en San Pedro.