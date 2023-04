Nicki Nicole hizo vibrar los corazones en Posadas

lunes 17 de abril de 2023 | 6:00hs.

Con una multitudinaria convocatoria, la megaestrella rosarina Nicki Nicole hizo delirar a los fans en el Parque La Cantera de la Costanera Sur de Posadas, en lo que fue el cierre del festival Misiones Vibra. Un show, de entrada libre y gratuita, lleno de energía y magia que conectó con el público desde el primer minuto.

Nicole Denise Cucco es una de las cantantes latinas más escuchadas en el mundo. Desde su primer gran éxito, Wapo Traquetero, de 2019, la cantautora argentina se convirtió en una de las principales exponentes del género urbano, liderando año a año los principales ranking de música internacional.

Con un público de todas las edades, pero en su mayoría niñas y adolescentes, las fanáticas empezaron a copar el predio en horas cercanas al mediodía, con el objetivo de disfrutar del show a pocos metros del escenario.

Banderas, vinchas, carteles y eufóricos gritos comenzaron a darle emoción en la previa que arrancó a las 17 con la presentación de DJ Juan Fedeli (Posadas), DJ Álvaro Díaz (Iguazú) y la banda de rock, Dawnfall.

En lo que fue su primera presentación en la Tierra Colorada, Nicki Nicole se subió al escenario poco minutos después de las 20 interpretando uno de los grandes éxitos Colocao, seguido de Mala Vida.

“En serio es un súper placer estar acá hoy por primera vez con ustedes, vamos a disfrutar la música, a bailar y cantar juntos, gracias a todos por estar presentes, a todas las familias, a todos”, se presentó ante los fans antes de hacerlos delirar interpretando el exitoso hit de la Bizarrap Session #13, canción que la llevó a la fama mundial en el 2020.

En contacto cercano con la gente, cantó con un niño y bajó del escenario.

Alrededor de 80 mil espectadores quedaron cautivados con el carisma y dulzura de Nicki, que fueron integrados al show por la artista. Ella quiso que todos fueran protagonistas de la noche. “¿Te puedo dar un abrazo? es que no puedo dejar de mirarte”, le dijo a un niño que se encontraba entre el público. Con lágrimas en los ojos, el pequeño cantó junto a ella la canción Plegarias, que resultó ideal para acompañar ese emotivo momento. Un carisma ligado a un talento innegable coronó la noche del sábado en Posadas.

En diferentes ocasiones, Nicki se detuvo a leer los mensajes del público escritos en los carteles. “Había leído un cartel que decía: ‘Nicki me subís’, ¿Estás para bailar una cumbia?”, fueron las palabras de la cantante para subir al escenario a otro joven fanático, que bailó y cantó junto a ella Otra noche, que lanzó junto a la banda mexicana Los Ángeles Azules.

Al momento de interpretar una de las canciones más escuchadas en Spotify Argentina, Entre nosotros Remix (junto a Tiago, María Becerra y Lit Killah), Nicki sorprendió al bajar del escenario para estar más cerca de la gente.

El cierre fue con agradecimientos y lluvia de papelitos.

Y para que sea una noche perfecta no faltaron sus grandes éxitos en single y en colaboraciones. Canciones como, Baby; Mala vida; Toa la vida; Marisola (junto a Duki, Cris Mj y Standly); Mamichula, (junto a Trueno); No toques mi Naik (junto a Lunay); Ella No Es Tuya Remix (Rochy RD, Myke Towers) e Intoxicao (Junto a Emilia Mernes).

Llegando al final la artista interpretó Wapo traquetero, acompañado con una lluvia de papeles y un solo de guitarra que hicieron la noche aún más inolvidable, incluso para la artista que llamó a su equipo de bailarines para tomar una selfie, mientras que en el cielo se iluminaban los fuegos artificiales.

“Nos vamos bien arriba, disfruté el show de principio a fin gracias Misiones, por esta noche y por todo el cariño”, cerró.

El baile no pudo faltar en el gran show de la artista.