Rechazaron la eximición de prisión del enfermero obereño

domingo 16 de abril de 2023 | 11:00hs.

El pasado 4 abril, el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá ordenó la detención de Ernesto Fabián Arnold (49), reincidente en hechos de violencia de género y familiar.



Desde entonces el implicado se encuentra prófugo y no se descarta que se haya fugado a Brasil a través de algún paso clandestino por el río Uruguay.



“Sigue sin aparecer y no sabemos nada. Tenemos miedo porque él anda armado y siempre juraba que iba a hacer algo a mi familia”, alertó su hija Rocío Arnold (20).



En tanto, el último viernes el abogado particular del acusado solicitó la eximición de prisión, lo que fue denegado por el juez de Instrucción Uno de Oberá, Pedro Piriz.



Ya el año pasado Arnold estuvo dos meses detenido por la denuncia de su ex, aunque en realidad permaneció alojado el Hospital Samic, con custodia policial, por una supuesta patología preexistente.



Tras recuperar la libertad se le impuso prohibición de acercamiento y custodia policial permanente para su ex.



Por su parte, Rocío contó que ella y sus hermanas mantenían contacto con su padre, aunque la situación era cada vez más tensa.



“Nos pasaba amenazando que iba a matar a mi mamá; nos mostró un arma, la tenía en el auto”, aseguró, al tiempo que agregó: “Siempre fuimos testigos de la violencia de mi papá hacia mi mamá”.



Con relación al último hecho, relató que el pasado 27 de marzo su hermana de 15 años la llamó para pedirle que la busque porque su padre la había golpeado; al llegar al lugar le reclamó al progenitor por su accionar, ante lo cual éste también la agredió a ella.



Al ser examinadas, la mayor presentaba hematoma en antebrazo izquierdo, mientras que su hermana padeció traumatismo de rodilla y pierna derecha, lo que requirió una intervención para drenaje del hematoma.



En la denuncia también se cita que la menor tomó fotos del interior del auto de su papá donde se observa un arma de fuego. Al respecto, la chica aseguró el acusado le dijo que mataría a su madre con el arma.