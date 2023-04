En 15 provincias argentinas ya hay circulación viral de dengue

domingo 16 de abril de 2023 | 9:31hs.

El Ministerio de Salud de la Nación actualizó ayer la información sobre enfermedades transmitidas por vectores en el país.



Según la cartera ministerial, hasta la semana epidemiológica (SE) 14, es decir, hasta el 8 de abril, en el país se detectaron 41.257 casos de dengue, de los cuales 37.914 son autóctonos, adquirieron la infección en su jurisdicción de residencia, 2.757 se encuentran en investigación y 586 presentan antecedentes de viaje.



Con estos datos, Salud informó que los casos acumulados de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti registrados hasta el momento están encima de los detectados en 2016 y 2020.



A la fecha son 15 las provincias que confirmaron la circulación autóctona del virus del dengue: todas las jurisdicciones de la región Centro (provincia y ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe); todas las provincias de la región NOA (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán); todas las de la región NEA, excepto Misiones (Chaco, Corrientes y Formosa), y la provincia de San Luis en la región Cuyo.



A diferencia de los anteriores reportes, en este se diferenció sobre casos autóctonos, importados y en investigación. Sobre este punto se detalló que en Misiones los casos confirmados de dengue son 20: trece autóctonos, siete importados o con antecedentes de viaje y cinco en los que no se consignaron antecedentes de viajes y se encuentran en investigación epidemiológica. Sin embargo, no se detalló cuáles son los serotipos del virus detectado en la provincia, teniendo en cuenta que tiene cuatro serogrupos diferentes y en el país predominan los tipos DEN-1 y DEN-2.



Hasta la fecha, las provincias con mayor incidencia acumulada (más de 100 casos de dengue notificados cada 100.000 habitantes) son: Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y la ciudad de Buenos Aires. Sobre los pacientes se dijo que si bien afecta de forma homogénea a personas entre 15 y 65 años, se destaca el registro de casos en todos los grupos de edad incluyendo a niños y adolescentes. A su vez se cuentan 27 fallecidos, trece mujeres y catorce hombres.



Sobre la fiebre chikungunya, hasta el 8 de abril se cuentan en el país 1.092 casos de los cuales 647 son autóctonos, 171 se encuentran en investigación y 274 presentan antecedentes de viaje. En Misiones se detalla que hay 41 casos, 29 en personas con antecedentes de viaje y doce sin esa condición. En tanto que 57 se encuentran en investigación.



Sobre toda esta situación epidemiológica, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, afirmó esta semana que se está “igualando” en cantidad de casos el brote de dengue de 2020 pero “todavía quedan semanas de suba de casos” dado que además hay un retraso en la publicación de la información. Recordó la importancia del eliminar cualquier recipiente que almacene agua y limpiar los bebederos de las mascotas para evitar que se formen las larvas del mosquito.



“Todos los años tenemos casos de dengue en esta época, pero cada tres o cuatro años se producen brotes con cantidad muy elevada. Lo que venimos viendo es que cada brote es mayor que el anterior”, indicó Vizzotti.



La ministra remarcó que “los municipios tienen un rol muy importante, y sobre todo lo que se hace adentro de los domicilios porque el trabajo fuerte es en la prevención de las larvas, que es de donde nacen los mosquitos, a través del famoso descacharrado que consiste en no dejar recipientes donde se acumule agua, limpiar donde toman agua las mascotas, cambiar el agua de los floreros”.



“También es importante la prevención de la picadura del mosquito”, sostuvo y, en cuanto a la fumigación, señaló que “tiene un rol pero no es el más importante, porque cuando se fumiga matamos al mosquito adulto pero no a las larvas”.

En cifras

27Según el reporte nacional difundido ayer, hay 27 personas fallecidas por dengue en todo el país. Trece mujeres y catorce son hombres.