Un nuevo pinchazo

domingo 16 de abril de 2023 | 6:05hs.

Boca cayó por 1-0 ante Estudiantes en la Bombonera, por un golazo de tijera de Mauro Boselli, por la fecha 12 de la Liga Profesional. Esta derrota significó la tercera al hilo para el Xeneize y la tercera consecutiva de local para el cuadro azul y oro, en el segundo partido de Jorge Almirón como entrenador.



Con Valentín Barco desde el arranque, el Xeneize tuvo un flojo inicio de partido. El Pincha superó a los de la Ribera desde el juego en el primer tramo de la primera parte, pero sin chances claras.



De hecho, las oportunidades más nítidas de gol en el primer tiempo las tuvo Boca gracias al delantero uruguayo Miguel Merentiel.



El exDefensa y Justicia tuvo un lindo remate desde afuera del área y un cabezazo que paró Mariano Andújar posteriormente, pero no logró anotar.



Al mal momento futbolístico del Xeneize se sumó una nueva lesión. Juan Ramírez, sobre los 24’ de la etapa inicial, pidió el cambio por un pinchazo y su lugar lo ocupó Pol Fernández, quien no tuvo la claridad necesaria en el mediocampo del local.



Ya en el segundo tiempo, los de Almirón mejoraron gracias al ingreso del colombiano Sebastián Villa. A pesar de crecer en el volumen de juego y dominar la pelota, Boca no tuvo chances de gol claras en la segunda mitad.



Sobre el final del partido, Estudiantes se activó. Primero, con un tiro libre de Fernando Zuqui que se fue apenas encima del travesaño del misionero Sergio Romero.



Luego, llegó la obra de arte de Mauro Boselli: el delantero improvisó una tijera en el área y marcó lo que sería el tanto de la victoria en La Bombonera.



El exBoca no lo gritó por su paso por el club, pero sí hizo festejar a todos sus compañeros y al banco de suplentes del Pincha.



Boca sufrió una durísima derrota, la tercera consecutiva, la segunda del ciclo de Jorge Almirón y la tercera seguida como local.



Pero el Xeneize tendrá poco tiempo para lamentarse, ya que deberá poner su mente en lo que será el segundo encuentro por la Copa Libertadores, el martes a las 21 de local contra Deportivo Pereira de Colombia.



El conjunto argentino igualó en su debut en el certamen continental con Monagas sin goles e intentará conseguir un triunfo para bajar el clima caldeado que se vivió sobre el final del encuentro en la Bombonera.