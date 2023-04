Nicki Nicole brilló en Posadas con un show masivo

domingo 16 de abril de 2023 | 6:00hs.

Desde el mediodía, y con largas colas para ingresar al predio parque La Cantera donde cae la cascada artificial, una multitud, sobre todo de jóvenes, se desplegó sobre la costanera posadeña a la espera de la aclamada Nicki Nicole.



La referente de la música urbana nacional llegó para un evento gratuito que definitivamente fue masivo. Merchandising con gorras, vinchas y fotografías con el rostro de la artista que en 2019 saltó a la fama con el sencillo Wapo traketero, se colaron en los alrededores.



Con varios récords en su haber, una voz potente y una carrera prolífica más allá de lo popular y las modas, Nicki Nicole atrae a grandes y chicos con su música y llegó a lugares impensados como el mismísimo living de Jimmy Fallon.



En la previa del show que se esperaba al cierre de esta edición, cercana y con un estilo ameno, Nicki se dispuso a una conferencia de prensa en la que aprovechó para agradecer “el recibimiento y cariño de la gente” y admitió estar “emocionada y feliz” porque es la primera vez que se presenta en Misiones.



“Siento mucha emoción, felicidad, estamos todos con muchas ganas de salir a tocar pese a los nervios lógicos porque es la primera vez que estamos en esta provincia”, explicó, aunque en esa línea agregó sentirse querida y contenida “por los cientos de mensajes de la gente que me llegaron, así que estoy segura que esta noche vamos a disfrutarla mucho”.



En otro tramo del diálogo con los medios capitalinos afirmó que “es un sueño cumplido para mí estar en Misiones”, y hasta se mostró sorprendida por la cantidad de personas que desde muy temprano estaba haciendo fila para lograr las mejores ubicaciones en el espacio que por estas horas luce colmado.



También dedicó palabras hermosas a sus colegas mujeres, varias como Tini o Emilia Mernes que ya sintieron el cariño del público de la tierra colorada.



“Es un orgullo ver a mis colegas rompiéndola, llegando lejos. Uno nunca llega a dimensionar lo que uno genera pero lo va notando en cada escenario, en cada presentación y esta noche me voy a dar cuenta de lo que sucede en Misiones”.



Finalmente también les dejó un mensaje a los chicos, a los jóvenes que sueñan con crecer en el ambiente artístico, y es que “no tengan miedo, que le den para adelante”.



“Muchas veces pasa en esta vida que uno cree que no tiene derecho a soñar y se tira para atrás, por eso les digo que no tengan miedo, que le den para adelante, que llenen su entorno con gente que los ayude e inspire”, dijo y se mostró dispuesta a recibir y apoyar a los nuevos talentos misioneros.



“Esta noche pueden mostrar su arte porque tenemos que apoyar a las voces del futuro. Los jóvenes ven, escuchan y sienten cosas distintas y está buenísimo hacerlos parte”.