Se registró aumento de hasta el 100% en cortes de pollo y advierten escasez del producto

domingo 16 de abril de 2023 | 6:05hs.

Este matutino constató que a partir del avance de la gripe aviar en Argentina los comercios que se dedican a la venta de pollo registran subas y además se encuentran con problemas para conseguir mercadería de parte de los grandes proveedores. Afirman que comenzó a sentirse la escasez. No obstante, indican que la demanda es regular.



Los cortes más demandados como la pata muslo y la patita de pollo aumentaron entre un 30% y 40% dependiendo del comercio, mientras que la pechuga aumentó casi un 100%. Es decir, la pata muslo costaba alrededor de $500 el kilo y actualmente puede costar desde $650. La pechuga de pollo costaba entre $1.500 y $1.700 el kilo y actualmente cuesta entre $2.600 y $3.000. Lo mismo sucede con la patita de pollo, que salía entre $600 y $800 el kilo y actualmente vale entre $900 y $1.100 el kilo.



Comercios

En diálogo con El Territorio la responsable del Hiper del Pollo, Emilia Ducrett, destacó que las ventas y la demanda continúan siendo positivas pese a la suba. Sin embargo, la comerciante afirmó que comenzó la escasez por parte de los proveedores.



Por su parte, Roberto Duarte, gerente administrativo del Hiper la Granja, aseguró que quienes les proveen no cuentan con el stock suficiente para abastecer con los productos que bajaban anteriormente y que el problema proviene desde la producción de las granjas. Los consultados coincidieron que además de la gripe aviar, también el contexto económico del país influye en los precios.



En primera instancia, Ducrett, contó que las ventas continúan siendo positivas y que “el comercio no se vio afectado en cuanto a las cantidades, es decir, de parte del público hay demanda”. No obstante, respecto al pollo, aseguró que se encuentran con dificultades para conseguir la mercadería que se necesita para el funcionamiento del negocio. Advirtió que “hay escasez”. Indicó que lo mencionado hace que el precio esté inestable. “Creemos que la gripe aviar en parte es causante de esa inestabilidad, además de la coyuntura de nuestro país”.



Ducrett aseguró que los proveedores son de Entre Ríos y que “algunos artículos están comprando a proveedores alternativos porque el habitual no les manda todo lo que necesitan”.



Tras ser consultada por la suba, ratificó que desde febrero está muy inestable el precio del pollo. Por ende, afirmó que en marzo aumentó más de un 30% el pollo entero .



Por su parte, Roberto Duarte, gerente administrativo del Hiper la Granja, relató cómo están viviendo actualmente el impacto del avance de la gripe aviar. “Los proveedores no tienen todo lo que se les pide. Hay productos que cuestan conseguir y los precios también se modificaron las cajas de pollo entero, pata muslo y la suprema tienen costos que se dispararon”.



En cuanto a precios, el comercio tenía hace un tiempo atrás la suprema de pollo a $1.500 el kilo y en la actualidad está $2.600, con una suba que representa un 70% más. Por otra parte, indicó que el muslito deshuesado tuvo un incremento del 50%.



“Los clientes tienen conocimiento del porqué subió tanto el pollo. Saben la procedencia. No obstante, algunos no dejan de sorprenderse y reclaman”, expresó Duarte.



Para paliar la situación, relató que trabajan con diversas plantas de proveedores, se financian los productos y buscan las alternativas más eficientes para afrontar esta nueva problemática del sector. “Los proveedores son de Entre Ríos y Buenos Aires, no tienen stock y nos mandan menos cantidad de lo que siempre nos solían mandar. En consecuencia, esto repercute en que debemos comprar lo que tienen. Nos ofrecen otras alternativas en reemplazo”.



Duarte planteó que el problema viene desde las granjas. “Allí la producción está con dificultades. Las empresas no están con la cantidad normal para abastecer a todos debido a la influenza y se va corrompiendo con la cadena que llega hasta el consumidor”.



En otro marco, reflexionó sobre lo que fue la pandemia a comparación de este virus: “Pese a que al principio también hubo incertidumbre, después trabajamos con normalidad porque conseguíamos los productos”. Manifestó que con la gripe aviar y el contexto a nivel nacional en el que la economía se encuentra inestable “es difícil tener expectativas”.



Ventas

Duarte aseguró que las ventas disminuyeron a partir del incremento de los precios de la carne de pollo. A pesar de ello, afirmó que “continúa siendo más económico comprar pollo o cerdo que comprar carne vacuna”.



“El pollo se sigue vendiendo regularmente con un volumen de menos cantidades por cliente”.



Cabe mencionar que hace dos meses atrás el negocio tenía una promoción de tres kilos de pata muslo a $1.450, actualmente los tres kilos de pata muslo vale $1.900.

Situación en Jardín América y El Soberbio

Ulises Daher, propietario de Todo Pollo, ubicado en Jardín América, mencionó que el mayor impacto fue en el pollo entero y pechugas. “El pollo entero hace mucho no subía tanto y hablando de porcentaje subió un 100%”, dijo. A esto, acotó que “antes costaba entre $1.000 a $1.200 y hoy vale entre $2.200 a $2.400. Añadió que las pechugas también aumentaron un 100% y cuestan $2.700.



En El Soberbio, los precios del pollo y derivados también aumentaron por la inflación y la gripe aviar entre un 35% y 70%. En los negocios de dicha localidad se consigue la pata muslo entre $650 y $700 el kilo; y como corte más caro, la pechuga sale $2.300.



Cabe mencionar, que hay familias que compran al por mayor. La caja de 15 kilos de muslos cuesta $10.000; y la de 20 kilos de suprema vale $32.000.

Con la información de corresponsalías Jardín América y El Soberbio

El Senasa ordenó destruir 360 mil huevos en Corrientes