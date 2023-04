Usted también habla un dialecto

domingo 16 de abril de 2023 | 6:00hs.

Por Rosabel San Segundo Cachero Profesora de Lengua Española, Universidad de Oviedo (España)

Para The Conversation

La mayoría de las personas se siente insegura a la hora de exponer o dar un discurso ante mucha gente y hace todo lo posible por borrar sus rasgos regionales y sustituirlos por otros con más prestigio que resulten menos marcados. Esta actitud se fomenta en todos los ámbitos sociales, incluso el académico, y alimenta prejuicios lingüísticos que sostienen que existen variedades mejores que otras y discriminan a los hablantes que hacen uso de su variedad local.



Científicamente todo esto es falso y la lingüística tiene argumentos suficientes para desmontar la creencia de que hablar bien es sinónimo de hablar la lengua estándar.



Todos los seres humanos (salvo aquellos con determinadas patologías) estamos dotados de una facultad lingüística que nos permite desarrollar una lengua de forma natural y espontánea durante los primeros años de nuestra vida, siempre que haya alguien en nuestro entorno que nos la transmita de forma oral o signada.



La lengua se desarrolla y va creciendo con nosotros como hacen los huesos, los ojos o el sistema motor: es algo innato. Igual que empezamos a caminar sin que nadie nos dé instrucciones precisas para hacerlo, comenzamos a hablar sin haber asistido a ninguna clase y sin que ningún adulto nos explique cómo.



La lengua no existe sin el individuo y eso hace que haya tantas como seres humanos: cada persona desarrolla su propia lengua, diferente del resto aunque parecida a la de su entorno. Por eso, entre los miembros de un grupo social encontramos semejanzas en la forma de hablar, lo que les permite sentirse parte de su comunidad y diferenciarse de otros.



Esos grupos pueden formarse como consecuencia de la proximidad geográfica. Se habla entonces de variedades geográficas o dialectos. El tamaño de estos dialectos depende de los criterios que utilicemos para identificarlos: (...) todo depende del zoom que queramos aplicar.



El estándar es una variedad lingüística artificial



Hasta aquí todavía no he hablado del estándar. ¿Por qué? Pues porque el estándar no es algo natural, sino una variedad lingüística artificial que se elabora en las instituciones académicas (la RAE, en el caso del español) a partir de las lenguas individuales de las personas y de las características que comparten los distintos dialectos.



Precisamente por esto, el estándar no se puede adquirir de forma natural y espontánea, como los dialectos, sino que es necesario recibir formación específica, como la que se imparte en los niveles de enseñanza reglada de nuestro país. Necesitamos estudiar, aprender y practicar sus reglas.



Por lo tanto, una cosa es aprender y saber emplear correctamente el estándar –que sólo se consigue con formación– y otra muy distinta es ser competente en la propia lengua materna y su variedad dialectal, que es algo que todos los hablantes “hacen bien” de manera natural.



Con los argumentos anteriores ya se habrá dado cuenta de que el estándar no existe sin los dialectos, y de que éstos no existen al margen de los hablantes. Por lo tanto, el estándar se elabora a partir de lo que dicen los hablantes.



En el proceso de elaboración del estándar se seleccionan unos determinados rasgos lingüísticos que pueden ser los más frecuentes (aunque no siempre) o los más prestigiados entre la sociedad (por factores extralingüísticos).



¿Y lo que queda fuera del estándar? ¿Es menos lengua, peor, significa que se habla mal? No. La selección de rasgos que se incluyen en el estándar es algo arbitrario: hoy son unos pero mañana podrían ser otros. De hecho, el estándar cambia con el tiempo, las modas o los hábitos de los hablantes.



Si ha llegado hasta aquí ya sabrá que usted también habla un dialecto y que las connotaciones negativas del término no tienen ninguna base científica, sino que responden a prejuicios sociolingüísticos que entre todos hemos de erradicar para fomentar el respeto por la diversidad lingüística y la empatía con sus hablantes.