Escenario de tercios

domingo 16 de abril de 2023 | 6:05hs.

Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff no sólo son dos líderes políticos destacados de Brasil, sino de gran relevancia a nivel internacional. Ello quedó nuevamente demostrado esta semana al estar presentes en China, donde cumplieron roles protagónicos en la cumbre de los países unidos y conocidos como Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Lo que se abordó y se decidió en esa cumbre tuvo gran relevancia también en la Argentina.



Lula da Silva, actual presidente de Brasil, había dejado su propia impronta en sus gestiones anteriores 2003 y 2011. Durante sus dos mandatos trabajó por el crecimiento económico y la reducción de la pobreza y la desigualdad en Brasil. Lula, siendo séptimo hijo de una pareja de labradores analfabetos, conoce el sufrimiento de un pobre, al haber nacido en una casa con dos ambientes y piso de tierra, sin agua potable ni luz eléctrica y sin cloaca, en la zona semiárida del estado de Pernambuco. Sus acciones y palabras tienen por ello peso propio, respaldado tanto en su origen, desde haber aprendido el oficio de vendedor ambulante a los 8 años y lustrabotas a los 9, más lo realizado siendo presidente de la nación a favor de los más desprotegidos de su país.



Las palabras y promesas de Lula, por lo tanto, son tomadas con mucha seriedad.



Desde su regreso al poder el 1 de enero, el líder izquierdista trabaja en instalar de nuevo a Brasil en el escenario mundial y representa una buena noticia para la región y países como la Argentina, en la nueva geopolítica mundial y con ello, dejar atrás el aislacionismo de su predecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Apenas llegó a China, dejó en claro que la época en que Brasil estaba ausente de las grandes decisiones mundiales ya era cosa del pasado. Efectivamente sus palabras estaban respaldadas en el hecho de que en ese momento participaba en Shangai de la toma de posesión de la exmandataria brasileña Dilma Rousseff (2011-2016) como directora del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB, por sus siglas en inglés) también conocido como el banco de los Brics, que fue inaugurado en 2015 y desde entonces lleva alrededor de 80 proyectos aprobados por unos 30.000 millones de dólares en los países miembros, cubriendo áreas como energía limpia, transporte, desarrollo urbano, recursos hídricos y salud, infraestructura social e infraestructura digital.



Justamente en estas áreas, Brasil y China firmaron acuerdos entre gobiernos, empresas y como mensaje a Estados Unidos, de un nuevo impulso a fin de bajar la dependencia del dólar estadounidense. De hecho, el presidente de Brasil criticó el uso preponderante del dólar en el comercio global y acusó al Fondo Monetario Internacional de asfixiar economías como la Argentina. “Ningún gobernante puede trabajar con un cuchillo en la garganta porque está endeudado”, sostuvo al recordar que lo mismo debió padecer Brasil durante tanto tiempo como aún sucede con muchos otros países del tercer mundo. Por eso valoró el banco de los Brics, al sostener que puede respaldar operaciones para que cada país pueda comercializar con sus propias monedas, sin depender de los dólares.



Lula anhela desde los Brics equilibrar la geopolítica mundial y pretende, desde el mismo bloque, profundizar las relaciones con el Mercosur.



Resolver lo urgente

Por eso, lo sucedido esta semana en China, también es una bocanada de esperanza para la Argentina, que por ahora tiene una urgencia por resolver. Como se viene mencionando la imparable inflación, representa una soga al cuello para el futuro del Frente de Todos (FdT). Esta semana el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo arrojó una suba del 7,7%. Es uno de los peores registros sólo superado por aquel 10,4% registrado en abril de 2002, cuando la economía había estallado por los aires con la crisis del corralito. Dicho en otros términos, es el peor número en 30 años, ya que con estos nuevos datos aportados por el Indec la variación interanual alcanzó el 104,3%. Como se indicó, es un pésimo número para el gobierno de Alberto Fernández y una muy mala noticia para las aspiraciones de continuidad del FdT, cuyo electorado es mayormente de los sectores de menos recursos y podría volcar su bronca en las urnas por no poder llegar con sus ingresos a fin de mes.



Justamente la inflación de marzo la lideran subas de productos básicos como prendas de vestir y calzados (9,4%) y alimentos (9,3%). Con estos nuevos índices el acumulado desde enero es del 21,7% y nada indica que camino a octubre, pueda lograrse una drástica reducción.



Golpe al FdT y JxC

Lo previo representa un golpe durísimo al oficialismo y por elevación a la principal oposición como JxC, que también había prometido poner fin a la inflación. Por entonces el actual referente de la oposición y expresidente de la Nación Mauricio Macri había dicho que la inflación era un tema simple de resolver. Sin embargo, terminó su mandato con una tasa de inflación por encima del 50% anual. Utilizando su propio término, la inflación dinamita el futuro de los argentinos. De esos menesteres se ocupan los dirigentes argentinos, como Macri al lanzar ideas más bien destructivas que constructivas. Por lo tanto, qué le queda al ciudadano si un dirigente como Macri cultiva la idea de “dinamitar casi todo” en un país. Deja muy atrás aquella idea primigenia de que la política debe trabajar incansablemente en la construcción, para llevar esperanza y desarrollar bienestar en la población.



De allí, el desencanto creciente de los ciudadanos hacia estos dos espacios políticos, es decir el gobernante FdT y la hasta ahora principal oposición JxC. Decimos por ahora, porque la falta de respuesta de la política tradicional, está abriendo cada vez más espacio a otra corriente política, como las ideas libertarias de Javier Milei que amenaza con desplazar a los partidos tradicionales. Ello se da, además, en medio de las luchas internas que se viene remarcando del FdT y esta semana monopolizada por JxC, en romper el verticalismo y sacudir la autoridad de Macri en el PRO.



Parricidio político

Efectivamente, como en el boxeo, se sabe que siempre puede aparecer un contrincante que se puede mover más rápido en el ring y golpear con más fuerza. Al parecer el movimiento de Horacio Rodríguez Larreta fue fuertemente subestimado por Macri. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y aspirante a la presidencia lanzó un golpe de nocaut a Macri y generó pánico entre los acérrimos defensores, muchos de ellos comunicadores sociales, sobre el futuro de quien hasta ahora ostentaba ser líder indiscutido del PRO.



Rodríguez Larreta aplicó una antigua estrategia, como las recomendaciones realizadas por Nicolás Maquiavelo, la de deshacerse del viejo príncipe para poder reinar y liderar con criterio propio. Por aquella época era más literal, la de eliminar al contrincante, ahora entendido como parte de la batalla política. Lo cierto es que Macri no supo cumplir el rol de conductor para dirigir como mentor el espacio político que había creado. De esta manera, Rodríguez Larreta definió cómo se votará en el distrito que administra y claramente contrario a lo que pretendía Macri y el resto del PRO para las elecciones en la ciudad de Buenos Aires.



Una mirada anticipada

En marzo del año pasado, es decir hace más de un año, Gustavo Córdoba, titular de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, advertía desde sus análisis que en la pelea política nacional se venía conformando un escenario electoral de tercios. Esto es que en la pelea entre el FdT y JxC, se colaba allí más abajo, Javier Milei de la Libertad Avanza. El consultor planteaba que faltaba mucho tiempo aún para las elecciones, pero que, en marzo de este año, se podía tener una aproximación de lo que podría pasar en las Paso. Digamos que transcurrieron unas dos semanas más de lo previsto para darle la razón al cordobés que por entonces hacía las previsiones en solitario, ya que no existían otros guarismos o consultoras que se animaran a vaticinar lo mismo.



La mayoría prefería considerar que Milei era percibido como un outsider, que le servía a JxC para ampliar el discurso hacia la derecha, en forma disruptiva, corriendo las líneas al extremo. De esta, manera -se pensaba entonces- de ganar de nuevo Cambiemos, las reformas que realizarían desde el primer día tendrían consenso social y parecerían racionales comparadas a las que proponía el libertario, con su anunciado método motosierras, para cerrar el Banco Central, dolarizar o eliminar subsidios, entre otros. Pero a dos meses del cierre de los frentes nacionales en la Justicia Electoral, no sólo los tercios se acentuaron, sino que se va inclinando la voluntad hacia el libertario. De hecho, algunos desencantados con Cambiemos, como sucede también en Misiones, están mirando e intentando acercarse a la línea libertaria.



Ahora todos hablan de lo mismo, de que la única expresión que viene creciendo es la de los libertarios. De esta manera, Milei dejó de ser un simple agitador y en varias usinas mediáticas o políticas, se los está tomando por estos días con mucha más seriedad.



De hecho, se lo ve hasta más cauto en sus declaraciones, comparado a Macri que salió con la expresión de dinamitar todo. Según se pudo saber, hay trabajos en elaboración que proyectan números muy sorprendentes, donde el libertario llega a promediar o superar más del 40% en intención de votos en algunas provincias.



Como contrapartida JxC se estancó hace meses y el FdT todavía no logró detener su caída ni afianzar una estrategia electoral.



El Territorio consultó nuevamente a Gustavo Córdoba para evaluar cómo sigue el complejo escenario político nacional. El consultor planteó que los tercios se van desgastando y ponderó cómo Milei va mejorando, mientras persisten las peleas internas de JxC y el FdT. Plantea que la falta de conciliación interna -de estos dos espacios políticos-, les generan votos a Milei. También Gustavo Córdoba interpreta que desde JxC hay una lectura sesgada en el intento de sumar, porque los halcones y palomas no se juntan completamente en primera vuelta, después de unas sangrientas Paso que deja heridos. Coincide con las razones ya expuestas en esta columna, que el retroceso de apoyo tanto al actual como anterior gobierno nacional, es por el fracaso económico y como castigo electoral, más conocido como voto bronca, hace crecer a Milei.



Reaccionar a tiempo

En política se debe tener el oído y la mirada muy atenta para escuchar, ver y comprender el problema, a fin de actuar con celeridad, pero sobre todo con equidad. Es lo que sucedió con la yerba mate. El lunes en San Pedro, los productores yerbateros destacaron los resultados del laudo y la gestión realizada por el gobernador Oscar Herrera Ahuad. Sin embargo, advirtieron que, por la inflación galopante, era imposible aceptar pagos a largo plazo. También se entendió que la situación para los compradores era un momento complicado, pero cuando hay determinación política muchas cosas se pueden resolver con rapidez. Es lo que finalmente ocurrió. El gobernador Herrera Ahuad dio a conocer el jueves la decisión de la Provincia de salir a financiar a cooperativas y secaderos, la compra al contado de la hoja verde a los productores. Para ello se destinarán unos 3.900 millones de pesos, a través de financiación a realizarse mediante los bancos Macro y Nación.



La intención, según el mandatario provincial, es que todos los sectores ganen al plantear que en diversos eslabones hubo mejoras, el tarefero con la extensión de la interzafra, el sector productivo con el precio de la hoja verde y el industrial con el dólar diferenciado. Entiende que todo lo previo representa un círculo virtuoso y la responsabilidad del gobierno es que los beneficios lleguen a todos los sectores.



Sobre el agro

Esta semana, la Federación de Asociaciones Rurales de Misiones (Farm) llevó adelante un coloquio de políticas agropecuarias denominado Farm Forum. Se hizo en Dos de Mayo y participaron los candidatos a gobernador de la provincia, Martín Arjol (Juntos por el Cambio), Isaac Lenguaza (La Fuerza de Todos), Julia Perié (Frente Amplio) y, en representación del gobierno de Misiones, el ministro del Agro Facundo López Sartori, encargado de conocer las inquietudes, planteos y propuestas de los distintos postulantes que también estuvieron acompañados por representantes de distintas asociaciones del sector. Allí se bosquejaron algunas ideas.



Arjol apuntó a recuperar la esencia de las cooperativas de trabajo; Lenguaza a recuperar la Casa del Colono en toda la provincia y creación de un Banco de Fomento, en tanto Perié requirió un tratamiento diferencial para las economías regionales y colaborar en nuevas búsquedas de mercados externos para productos misionero.



Producción sustentable

Desde el gobierno provincial se conoció que están avanzando en lograr la certificación agrosustentable, una iniciativa de suma importancia para sostener los estándares de calidad exigidos en el mercado externo. Ello se sumará a la producción sustentable en la que viene trabajando la provincia y se conoció que está próxima a inaugurarse una fábrica modelo para producción de bioinsumos, que también está pensando para el mercado externo. Dos importantes novedades que además permitirán fortalecer la economía local