Los misioneros Carlos Okulovich y Rudito Bundziak, complicados en El Calafate

domingo 16 de abril de 2023 | 6:01hs.

Los misioneros Carlitos Okulovich (Torino) y Rudito Bundziak (Chevrolet) no tuvieron una buena clasificación en la cuarta fecha del Turismo Carretera (TC) y el TC Pista, que se disputó en el autódromo de El Calafate.



Okulovich salió tarde a clasificar y marcó 1m22s683/100 para quedar en la posición 42ª. La pole la marcó Otto Fritzler (Ford). “No pude clasificar y es una lástima: en el segundo entrenamiento habíamos quedado a 1.2 segundos de la punta y todavía no habíamos puesto las cuatro gomas nuevas así que teníamos una buena expectativa para clasificar. Lamentablemente hubo una confusión con los horarios dentro del equipo y cuando habilitaron pista no estaba terminado el auto. Recién salimos faltando dos minutos y no alcanzó”, explicó Ckulovich, que buscará recuperarse en la serie.



En el TC Pista, Rudito no pudo cerrar una vuelta rápida y quedó 23ª en la clasificación. En la primera serie el auto no rindió como esperaba el misionero y vio la bandera a cuadros en la 13ª posición. El parcial fue ganado por Gabriel Gandulia (Ford).



Rudito largará la final, que se podrá ver por la TV Pública desde las 11, desde la 26ª posición.