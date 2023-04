domingo 16 de abril de 2023 | 6:00hs.

La pandemia dejó muchas historias de superación y reinvención que se van conociendo y dan un mensaje inspirador. Ese tiempo que la humanidad vivió en encierro fue testigo de la capacidad de resiliencia ante la incertidumbre.



Y en esa época de cuarentena, sin dudas el arte y la creatividad fueron grandes herramienta que ayudaron a muchas personas a transitar el confinamiento y a la vez, incorporar nuevas habilidades, conocimientos y caminos a su vida.



Cynthia Singer es musicoterapeuta y encontró una terapia durante el encierro, que fue el mosaiquismo.



La semana pasada, en el Parque de las Naciones de Oberá, fue la primera vez que Cynthia se presentó en una feria para mostrar la producción que realizó en su casa, impulsando de esta manera un emprendimiento que fue tomando forma “sin querer”.



La emprendedora es musicoterapeuta y en pandemia se complicó el trabajo, “tenía mi consultorio y con la pandemia lo tuve que cerrar, el trabajo online lo tuve que dejar porque trabajaba con edades muy tempranas y se hacía muy difícil”, empezó comentando Singer, agregando que, “entonces estaba en casa, allí empecé a buscar algo que me ayude a mí, porque me sentía mal por no poder atender a los pacientes”.



Fue entonces que una amiga la alentó a probar hacer mosaiquismo: “Al principio fui reticente pero luego me gustó, pasé al mosaico, al vidrio y al cemento, fue totalmente terapéutico, me sacó del encierro y me ayudó”, dijo con un tono feliz.



De esta manera empezó un emprendimiento que surgió sin querer, transformándose y logrando un estilo de vida, “para mí el mosaiquismo es volver a armarnos a partir de pedacitos, transformándose en una forma de vida y acá estamos con un emprendimiento que surgió así sin querer, súper contenta con mi primera exposición”, sostuvo.

Las piezas que Cynthia expuso en el Parque de las Naciones de Oberá. Foto: Luciano Ferreira

La reflexión que realizó la artista alienta a que todos encuentren una actividad que puedan realizar con pasión, “encontrar cualquier actividad o arte que te apasione, que te lleve al estado de estar en el aquí y el ahora, en el presente y disfrutar lo que estás haciendo es terapéutico”.



Acerca de su encuentro con el mosaiquismo, analizó que por su profesión siempre estuvo cercana al arte, y que el arte fue una salida para ella.



Todo se transforma, empezando por mantener la mente ocupada y termina siendo un emprendimiento. “Cuando empecé era para mí, para tener la mente ocupada y me atrapó, me encantó, lo hago con mucho amor y se transformó en un emprendimiento”, dijo.



A su emprendimiento lo denominó Gaia, que significa tierra y es sinónimo de la Pachamama, “que respira, que se expande, crece, nos contiene, nos alimenta, que nos sostiene y acompaña”, definió.



Concretar los sueños

El comienzo fue como todo emprendimiento, con herramientas prestadas, pero “poniendo ganas para aprender”, luego llegaron cursos, perfeccionamientos y el consultorio pasó a ser el taller, “mi consultorio se transformó en el taller, al principio no tenía nada, me prestaron las pinzas, tome cursos a distancia, me fui comprando los elementos, después viajé a hacer cursos”, explicó y enfatizó: “Que la gente se anime, porque si tiene ganas de hacer, realmente sale”, de esta manera Cynthia animó a las personas a concretar sus proyectos.



Avanzó tanto con los talleres, cursos y capacitaciones, que hoy está preparada para dictar sus propios cursos, en principio los está organizando con la intención de que se desarrollen los fines de semana largos, porque así los nuevos emprendedores se llevan la producción realizada a sus casas.



Para seguir las novedades de la producción artística de Cynthia, se la puede encontrar en las redes sociales como @espaciogaia_obera.