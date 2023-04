Resaltan el escaso clima electoral en Paraguay

domingo 16 de abril de 2023 | 6:02hs.

Las recientes sanciones de Estados Unidos al expresidente y cabeza del Partido Colorado, Horacio Cartes, y la tensión sobre el futuro de la relación con Taiwán han atraído el interés internacional sobre el desteñido ambiente electoral en Paraguay, donde el próximo domingo 30 se elegirán, entre otros, a un nuevo presidente y a los integrantes del Congreso.



Según relevó ayer la Agencia EFE, con menos de tres semanas para acudir a las urnas, el país permanece atento a las acciones del partido de Gobierno para financiar sus actividades de campaña. Después de que las sanciones financieras contra Cartes por presuntos hechos de corrupción lo obligaran a delegar en otras personas parte de sus funciones para la búsqueda de recursos.



El proselitismo político se ha concentrado en las redes sociales, en medios de comunicación y mediante algunos afiches y pancartas instaladas en las calles.



Paralización

Cartes, quien gobernó entre 2013 y 2018, fue acusado de corrupción en julio del año pasado por el Departamento de Estado de EE.UU., que vetó su ingreso y el de sus familiares cercanos a ese país. Esa acción no impidió que el 18 de diciembre pasado fuese elegido presidente del Partido Colorado, en unos comicios internos en los que derrotó al gobernante del país, Mario Abdo Benítez, con quien mantiene un abierto enfrentamiento.



Pero el ámbito político parece no haber escapado de las ondas expansivas. Sakã, la iniciativa ciudadana de transparencia electoral, advirtió en un boletín difundido el pasado 30 de marzo sobre el “extraño ambiente (no) electoral” en el país.