Star Wars: ¿estará Grogu en los nuevos filmes?

domingo 16 de abril de 2023 | 6:00hs.

Uno de los personajes que más se ganó a la audiencia y los fanáticos de la saga Star Wars es Grogu, el también conocido como “Baby Yoda”. Tras la noticia aún no confirmada oficialmente sobre una nueva trilogía de La guerra de las galaxias, muchos se preguntan si este pequeño, pero poderoso personaje, participará en las nuevas producciones.



¿Qué es lo que se sabe al respecto? Se filtró información importante sobre la saga Star Wars, y es que, al parecer, se estarían preparando tres nuevas películas que encabezarán una nueva trilogía de la famosa Guerra de las Galaxias. Las producciones que se preparan, según se pudo desprender de algunas respuestas que dio la producción en diferentes ferias de Star Wars, estarían dirigidas por James Mangold y Dave Filoni.



Varios se plantean la duda de si acaso el adorado Grogu, apodado “Baby Yoda”, participará de estas producciones. Sobre esta interrogante, los directores John Favreau y Dave Filoni hablaron al respecto.



John Favreau, creador del personaje de Din Djarin interpretado por Pedro Pascal, señaló muy cautelosamente que el pasado y el futuro de uno de los personajes más queridos de la saga creada por George Lucas se explorará en algún momento.



“Todavía no sé de qué puedo hablar, pero ciertamente todo se está discutiendo. No sabemos mucho, eso es correcto. Sí, es por diseño, honestamente, porque es algo que George Lucas siempre decidió no revelar demasiado y creo que es parte de lo que hace que el personaje de Yoda siga siendo tan especial y único. Así que hemos elegido honrar eso hasta este punto”.



Por su parte, Dave Filoni fue más claro: “No, no lo creo. No para mí. Mando es su familia”.