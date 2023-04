La picante reflexión de Lali al no estar nominada a los Premios Gardel

domingo 16 de abril de 2023 | 6:00hs.

Lali Espósito se supera día tras día y sorprende a sus fanáticos con las contundentes apuestas que hace tanto en su música como en su carrera en general, sin miedo alguno a los desafíos ni a romper esquemas. El 13 de abril lanzó un nuevo álbum, que cuenta con algunos hits ya conocidos y otros nuevos que rápidamente causaron furor. Sin embargo, y aunque atraviesa un momento profesional lleno de luces, hay algunos ojos que no se posaron en ella. El martes anunciaron a los nominados a los Premios Gardel y su ausencia no pasó inadvertida. En las últimas horas, y fiel a su estilo, tuvo una irónica respuesta ante esto.



Después de A bailar, Soy, Brava y Libra llegó Lali, el quinto álbum de estudio de la cantante. Algunos de los 13 tracks eran ya conocidos, como “N5”, “Motiveishon” y “Cómprame un brishito”, pero, hubo otros que se escucharon por primera vez como “Obsesión”, “Sola” y “¿Quiénes son?”. Este último fue un homenaje a Moria Casán y además contó con su participación especial. La unión entre las divas causó furor y revolucionó las redes.



Pero, más allá del éxito de estos días y el que cosechó durante el último año con el Disciplina Tour, Lali no fue reconocida en la edición número 25 de los Premios Gardel a la Música, organizados por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif). Tuvo solo una nominación, pero en categoría de mejor videoclip corto por Disciplina, dirigido por Rocío Gastaldi.



El viernes, luego de que su disco se estrenara, la actriz habló con Intrusos (América), donde le preguntaron -entre otras cosas- por su ausencia en el resto de las ternas. “No estás nominada justamente, pero todo el mundo dice, ‘Lali es el ícono del pop’, y quiero saber ¿cuánto te importa no estar o estar en una entrega de premios?”, le consultó Guido Záffora. Ella, con la ironía que la caracteriza, fue contundente al respecto.



Lali habló tras no ser nominada

“No sé si este disco llegue a ser tan pop como ‘Muchachos’, de La Mosca, no sé si estoy llegando a ese pop, digamos”, sostuvo irónica y con un palito en el medio, dado que dicho tema que mencionó compite en la categoría de Mejor canción pop y también como Canción del año.



“Pero, son nuestros premios”, agregó rápidamente para calmar las aguas y sumó: “Yo soy muy respetuosa, siempre lo he sido, con los Premios Gardel, sobre todo. Me recuerdo realmente dándole mucha importancia, diciéndolo públicamente”.



En esta misma línea, expuso: “Sigo pensando de esa manera. Al final, en una nominación, uno en el momento puede decir ‘qué rari esto’. Pero es lo que se vota y eso no es nunca definitorio en términos artísticos”. Asimismo, aseguró que está “muy copada” con su música, con el género que elige hacer y que “después estará quien lo considera o no”.



A modo de cierre, y con el humor que tanto la define, concluyó: “Al final es súper subjetivo. Es rari el mundo premios. Cuando te toca, lo disfrutás; y cuando no, te quejás. ¡Y para eso estamos! Yo le mando un beso muy grande a Capif desde acá. ¡Viva el pop, Capif!, ¡Viva el pop!”.