Diputados: oficialismo convocó a sesión el miércoles con temas fuera de grieta

domingo 16 de abril de 2023 | 6:02hs.

Envalentonados por la sesión que logró concretar la Cámara de Senadores la semana pasada, ahora el Frente de Todos también convocó al recinto a la Cámara de Diputados para el próximo miércoles con un temario acotado y consensuado con la oposición que asegure que los legisladores permanezcan en sus bancas.



La convocatoria que lleva la firma del jefe del bloque oficialista, German Martínez, se conoció el viernes por la noche y entre los temas a tratar figura un proyecto del diputado misionero, Diego Sartori para declarar monumento nacional al águila harpía, la modificación a la legislación vigente en materia de prevención y represión del lavado de activos y una iniciativa para acompañar a las personas que reciben un diagnóstico de síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido.



La sesión está programada para el miércoles 19 a las 11 del mediodía, donde los diputados nacionales contagiados por la sorpresiva sesión del jueves pasado de la cámara alta, intentarán hacer lo mismo en la Cámara de Diputados. Con ese objetivo se seleccionaron siete proyectos de ley que no generan tanto enfrentamiento con la oposición y por eso se estima que lograran su aprobación.



El jueves pasado la Cámara de Senadores sorprendió con la primera sesión luego cinco meses sin sesionar y aprobó dos leyes de alto impacto social: la de alcohol cero para que quienes conducen cualquier tipo de automóviles no puedan tener nada de alcohol en sangre y el Plan Federal de Capacitación en derechos de los niños y adolescentes, inspirado en el caso del niño pampeano Lucio Dupuy asesinado por su madre y la pareja.



La iniciativa para reformar la legislación que actualmente rige en materia de lavado de dinero fue presentada por el gobierno nacional el año pasado pero la falta de consenso para su tratamiento legislativo bloqueó hasta el momento su análisis.



Es más, ni siquiera logró tener un dictamen de comisión que es la condición previa para llegar al recinto. Por eso, junto a la convocatoria para la sesión del miércoles próximo, también se sumó el llamado a un plenario para que el martes -24 horas antes de la sesión- se reúnan las comisiones de Legislación General, Finanzas y Legislación Penal, para tratar el proyecto en cuestión.



Se trata de una normativa que el gobierno argentino necesita aprobar antes del mes de septiembre porque es una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y además porque nuestro país será evaluado próximamente en esta materia por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). En la lista de temario a tratar en la sesión del próximo miércoles también figura la creación del Programa Pubertad Precoz Central, del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar), el reconocimiento de títulos de grado de educación superior en el Mercosur y el permiso para entrada y salida de tropas extranjeras y argentinas para ejercicios combinados.



Actividad en comisiones

Si se cumplen los pronósticos oficiales, la semana próxima batirá récords de actividad en la Cámara de Diputados de la Nación, porque además de la sesión programada para el miércoles 19, también habrá reunión de comisiones parlamentarias.



Esa actividad comenzará el martes con la comisión de Juicio Político que investiga a los jueces que integran la Corte Suprema de Justicia y que espera la comparecencia de testigos claves en el manejo de la obra social del Poder Judicial de la Nación.



También ese mismo día habrá un plenario de las comisiones de Legislación General, Finanzas y Legislación Penal, para lograr el dictamen del proyecto de reforma de la legislación que rige actualmente el control y la represión del lavado de activos, que forma parte del temario a tratar en la sesion del miercoles proximo.



Ese mismo miércoles por la mañana también habrá plenario de las comisiones de Comercio y de Defensa del Consumidor para debatir sobre la problemática existente en relación a la comercialización con tarjetas de crédito y su incidencia en la economía.



En tanto el jueves 20 de abril se reunirá la comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales, que preside el diputado Martín Tetaz, para escuchar a expertos sobre los motivos y la magnitud de la evasión fiscal en nuestro país.



Finalmente el viernes 21 de abril se llevará a cabo en el Salón Delia Parodi la reunión constitutiva del Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Corea, donde se elegirán las autoridades y se recibirá al vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea, Chung Wootaik.

Protección al águila harpía

El diputado misionero Diego Sartori presentó un proyecto de ley que solicita la declaración de monumento nacional de la especie águila harpía. Y fundamentó que “así como por medio de la Ley 25.463 se declaró monumento natural a la Panthera onca conocida como yaguareté, contribuyendo a la conservación y preservación de esta fantástica especie tan nuestra, las medidas adoptadas por el presente proyecto de ley son razonables y proporcionadas con relación a la amenaza existente del águila harpía también conocida como el yaguareté de los aires, siendo fundamental también la difusión y concientización nacional de la importancia de esta especie única a los efectos de que continúe sobrevolando nuestra selva misionera”.



Seguidamente el legislador misionero también destacó en los fundamentos de su iniciativa que “los científicos coinciden que esta águila es considerada como el detective ecológico ya que es un indicador de la salud de la flora y fauna del lugar donde permanece, debido a que se encuentra en el tope de la cadena alimenticia. Por eso la presencia de esta ave en un lugar indica que todas las especies presentes en el ecosistema están en total equilibrio, tanto aquellas que se encuentran dentro de la dieta de la especie como así también los árboles de gran porte y características únicas del estrato emergente de la selva que sirven de asiento para los nidos de esta gran águila y por cuyo motivo deben también ser custodiados y preservados.”

Avanzó la eliminación del fe de vida para los jubilados

Con 61 votos afirmativos, el jueves pasado quedó aprobado por unanimidad en el Senado el proyecto de ley sobre la eliminación del trámite de fe de vida a jubilados y pensionados y titulares de pensiones no contributivas. De esta forma, la propuesta fue girada a la Cámara de Diputados.



Actualmente, 3,2 millones del total de jubilados y pensionados no deben presentar su fe de vida, gracias a acuerdos ya concretados entre el Estado y algunas entidades bancarias, en su mayoría del sector público. Sin embargo, restan unos miles más que si están obligados a hacer el trámite.



La fe de vida es un trámite aún obligatorio en algunas entidades financieras, el cual exige a los jubilados certificar periódicamente su supervivencia para que puedan seguir recibiendo sus haberes previsionales.



El cambio

En el caso de sancionarse en la Cámara Baja, los aproximadamente 7,3 millones de pasivos del sistema previsional quedarían exentos de presentar el trámite para cobrar sus haberes mensuales. Según el primer artículo de la iniciativa, “en ningún caso podrán requerirse trámites adicionales a cargo del beneficiario y/o apoderado de la prestación (...) más allá de las verificaciones realizadas al momento del cobro presencial que eventualmente realice”. En ese sentido, modifica la ley 26.704 relativa al pago de haberes en cuentas bancarias para adecuarlas a lo indicado en el punto anterior.