Sudán registra combates de paramilitares y el ejército

domingo 16 de abril de 2023 | 6:02hs.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar de Sudán, aseguraron ayer que controlan varios puntos clave del país africano, incluyendo la casa de gobierno, si bien el Ejército desmiente el avance de los golpistas.



“Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) difunden noticias falsas desde fuera de Sudán y reclaman el control de la Comandancia General y el Palacio de la República”, manifestaron los militares sudaneses, mientras los rebeldes claman haber ocupado dos aeropuertos. Las redes sociales se poblaron de videos con imágenes de los enfrentamientos, que se agudizaron tras la ofensiva del Ejército contra las bases de las FAR en el sur de Jartum, la capital.



El jefe del Ejército, Abdel Fatah al Burhan, y el líder de las FAR, Mohamed Hamdan Daglo, fueron socios en el golpe militar de octubre de 2021. Mientras ambas facciones se acusan de haber iniciado la escalada, las FAR llamaron a la población a sumarse a ellas “para proteger la patria y las ganancias de la revolución”, en referencia a la revuelta popular en 2019.