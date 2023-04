sábado 15 de abril de 2023 | 12:00hs.

El Campeonato Misionero de Rally se puso en marcha en Campo Viera con 64 equipos anotados entre autos, motos y cuatriciclos.

El arranque de la temporada fue muy especial, ya que se realizó un homenaje por los 35 años de la primera carrera válida por el primer campeonato provincial. Fue el primero de una serie de homenajes que realizará la Ampynar durante el año.

Hoy y mañana la actividad se trasladará a las colonias de Campo Viera. El cierre será mañana con la disputa de la 2° fecha de Súper Prime, que se realizará en el predio ubicado en el ingreso a Campo Viera al costado de la ruta nacional 14. La primera fecha del campeonato, será de graduación 2, por lo tanto, entregará punto y medio para las distintas categorías.

Con novedades

Entre las novedades para la apertura del año se destaca el debut del binomio local Lucas Pedrozo-Facundo Viveros, que estará en el Grupo A con un Ford Fiesta Max. Ellos se sumarán a Cristian Lewtak-Jorge Kondratiuk, que habitualmente viene corriendo en el Grupo A con un VW Gol.

También debutará como piloto Yonas Muller, quien dejará de ser navegante y pasará a conducir el VW Gacel de la Clase N6 de Guillermo Pereira, quien ira de navegante.

Otra cara nueva será la del piloto de Puerto Iguazú Pablo De Francesco, quien debutará como piloto con un nuevo VW Gol en la Clase N6. .

Volverá a correr la dupla de Iguazú integrada por Benjamín y su hijo Catriel Devechi, que estrenarán su nuevo VW Gol de la Clase N2 Light.

También regresará Eduardo Bagneres-Hugo Wolozinczuk con el Chevrolet Corsa a la Clase AZ Light. Otra dupla que estrenará auto será la de Leandro N. Alem Pablo Koch y Marcelo Horchuk, que utilizarán un flamante VW Gol del Grupo A.

Entre las motos retornará el posadeño Javier Riveros (Honda Tornado) quien estará en la E Senior. Las categorías de motos y cuatriciclos tendrán una nueva denominación. Así las categorías de Motos serán E Pro (ex E1), E Senior (ex E2), Enduro Sport (ex E3), Promocional (Ex E4). Las categorías de Cuatriciclos quedaron en Quad Pro (ex Quad A) y en Quad Senior (ex Quad B).

1ª Fecha del Rally

Hoy

6 a 8, caminos habilitados para recorrido

7 a 9, verificación técnica

9.10, partida del primer auto del Parque de Asistencia

9.38, largada P.E 1Km 39-Colonia Martén (I)

10.21, largada P.E 2 Acceso ruta 210-Km 28 (I)

12.29, largada P.E 3 Km 39-Colonia Martén (II)

13.12, largada P.E 4 Acceso ruta 210-Km 28 (II)

15.20, largada P.E 5 Km 39-Colonia Martén (III)

1ª Etapa: 76.780 metros de Pruebas Especiales y 56.990 metros de Enlaces.