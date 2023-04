El plan de Demichelis en River para jugar con Newells en Rosario

sábado 15 de abril de 2023 | 9:00hs.

Tras la goleada por 3 a 0 sobre Gimnasia La Plata, que tiene a River en lo más alto de la Liga Profesional, Martín Demichelis tiene la decisión tomada de meter varios cambios para jugar el domingo, desde las 19, ante Newell's en Rosario, por la fecha 12.

El entrenador sabe que necesita rotar parte de su elenco titular porque viene con una carga importante de partidos y el miércoles juega por Copa Libertadores con Sporting Cristal en el Momumental, para tratar de revertir el mal arranque en Bolivia.

La idea es incluso que algunos jugadores no viajen a Rosario, para no agregarles un desgaste adicional aunque el trayecto sea breve. Podrían quedarse en el Buenos Aires Paulo Díaz, Enzo Díaz, Enzo Pérez y Nacho Fernández, entre otros.

En tanto, son una casi una fija para estar entre los titulares Emanuel Mammana, Agustín Palavecino, José Paradela, Pablo Solari y Miguel Borja.

Demichelis y cómo está River en la pelea por la Liga Profesional

El DT del Millonario mostró su satisfacción por la goleada sobre Gimnasia, que le permitió retomar la ventaja de cuatro puntos sobre San Lorenzo, pero avisó que todavía queda un largo camino rumbo al campeonato.

"No estamos ni en la mitad del torneo, el fútbol argentino es muy competitivo. Con 27 puntos no somos campeones, no podemos festejar nada, hay que sacar otros 27 y ver si con 54 nos alcanza, ja", afirmó.