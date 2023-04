Denunciaron por violencia laboral a un jefe de comisaría

sábado 15 de abril de 2023 | 6:03hs.

Personal de la comisaría de Alba Posse denunció por violencia laboral al jefe de la dependencia, ante lo cual intervino el Departamento de Atención Intrainstitucional de la Jefatura de la Policía de Misiones.



El caso se tramita en el ámbito administrativo interno, ya que hasta el momento no se radicó denuncia penal.



Según confirmó El Territorio con fuentes oficiales, son cuatro los efectivos -masculinos y femeninos- quienes cuestionaron el proceder del jefe de la comisaría de Alba Posse, oficial principal José Luis K.



“El reclamo del personal pasa por un excesivo rigor en el trabajo. Argumentan que no se pueden adaptar a los requerimientos y que el jefe incurre en violencia laboral. Se les tomó declaración y ratificaron sus dichos”, precisaron.



Asimismo, agregaron que además de los cuatro citados, otros seis efectivos de la misma dependencia aportaron testimonio y contradijeron la versión de sus camaradas.



En este punto, un vocero indicó que “contrariamente a los denunciantes, otros funcionarios opinaron que el jefe es muy correcto y que el problema radica en que los otros no se adaptan a la rutina laboral”.



En este contexto, la superioridad dispuso el traslado de todos los implicados -denunciantes y jefe- a otras dependencias. En principio, pasarían a prestar servicio en el ámbito de la misma jurisdicción para no afectar la rutina familiar de los mismos.



Tampoco se dispuso ninguna sanción administrativa, al menos mientras se instruye el sumario interno.



Por otra parte, fuentes extraoficiales de la misma fuerza indicaron que más allá de la violencia laboral denunciada, también habría reclamos por presunto acoso sexual, situación que no sería ajena a la propia cúpula de la UR XI, lo que sería objeto de una investigación de Asuntos Internos.