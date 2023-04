Volvieron a detener a imputados de un crimen que había prescripto

sábado 15 de abril de 2023 | 6:05hs.

“La lucha de Noelia: el crimen impune de su marido y el oficio que heredó tras su muerte”. Con ese título en septiembre del 2021 El Territorio publicó la historia Noelia Haydeé Oviedo (39), una mujer que heredó el oficio de su marido asesinado en el barrio Prosol II de Posadas.



La novedad judicial en ese entonces era que el crimen, caratulado como homicidio en riña, había quedado impune debido al paso del tiempo. Entonces los cinco jóvenes del barrio acusados por el hecho, que fueron liberados por el cambio de carátula dos meses después, fueron sobreseídos.



El hecho ocurrió en mayo del 2014 y la víctima fue identificada como Juan Carlos Katz (37), quien fue atacado a golpes por una patota en el barrio Prosol II. Lo hallaron tirado en una cancha de fútbol, con el cráneo destrozado y sangrado en nariz y orejas. Estuvo una semana en terapia intensiva, pero no aguantó.



“Que en orden a las múltiples medidas que se han llevado a cabo, teniendo presente la complejidad de la causa en razón del acometimiento grupal confuso, a fin de llegar a la verdad material o al menos una aproximación suficiente en relación a lo investigado, y pese a ello, desde la fecha a la actualidad, ha superado con creces el plazo máximo previsto de la pena, del delito endilgado, razón por la cual entiendo que la presente causa se halla prescripta”, señaló la resolución a la que tuvo acceso este medio, firmada por el juez Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas.



La decisión se concretó luego de un dictamen del fiscal René Casals, que recomendó el cierre del caso luego de asumir el cargo. Según se explicó entonces, los tiempos para la investigación habían vencido en mayo del 2020, por lo que correspondía entonces -en plena reorganización de la dependencia- cerrar la pesquisa.



Un giro

Sin embargo, ayer el caso volvió a tener un giro. Mediante distintas fuentes judiciales y policiales este medio pudo confirmar que luego de una orden del mismo juez Balor la Dirección de Homicidios de la Policía de Misiones detuvo a tres de los cinco imputados, quienes quedaron alojados en una celda a disposición de la Justicia.



Para ello se desplegaron cinco allanamientos en los barrios Itaembé Miní y Prosol II de Posadas, aunque sólo uno de ellos fue atrapado en los inmuebles señalados, mientras que los otros dos en la calle o en su trabajo. Al respecto, uno de ellos se desempeña en el Hospital Pediátrico Fernando Barreyro.



Los implicados fueron identificados como Armando Asunción D.S, Joaquín Alejandro C., Maximiliano Iván D. Al cierre de esta edición algunas voces señalaron que finalmente eran cinco los detenidos, aunque esto no pudo ser corroborado.



Según se pudo reconstruir, el cambio de la situación de los sospechosos se dio en marzo del año pasado, a instancias de un dictamen de la Cámara de Apelaciones de Misiones. Los jueces entonces revocaron la decisión de la prescripción y ordenaron que se siga investigando.



“Se le indica que valore integralmente las pruebas y determine si no corresponde ampliar la instrucción y cambiar la carátula de homicidio en riña por homicidio doloso”, dijo una fuente de peso en la víspera. La decisión se adoptó luego de la opinión en este sentido del fiscal Andrés Poujade.



El fiscal consideró que los hechos descritos en el expediente “podrían encuadrase como hipótesis de mínima al tipo previsto y reprimido por el art. 79 y, de máxima, a los dispuestos en los arts. 80 inc. 2) o 6) de dicho plexo normativo”. Es decir, que valoró la posibilidad de que se esté ante un homicidio agravado o doblemente agravado.



“Por lo tanto, al resultar elocuente la carencia de adecuación típica entre el hecho imputado y el art. 95 CP., la prescripción de la acción resuelta en consecuencia carece de fundamento jurídico válido, correspondiendo entonces la nulidad del auto venido en revisión”, señaló según el documento al que tuvo acceso El Territorio.



De todas formas, la imputación contra los detenidos se conocerá cuando el juez Balor cite a audiencia indagatoria a los implicados.



Alegría

Ayer, la familia de la víctima se enteró de la novedad y estaban sumamente contentos. “Son millones de sensaciones y poder saber que se está haciendo justicia en parte y no va a quedar impune. Y también poder creer en la Justicia argentina”, fueron las breves palabras de Noelia.



“Alegría, llanto después de estos casi a nueve años podremos finalmente cerrar esa etapa y tener paz”, amplió.



Según el expediente, la agresión a Katz ocurrió el 11 de mayo, en una fiesta de cumpleaños en la manzana F de Prosol II. Juan Carlos estaba en el lugar tomando cerveza, hasta que tuvo un altercado por una deuda con un hombre, a quien le dio un cabezazo. Un tercero salió en defensa y atacó al sereno a patadas, por lo que éste decidió abandonar el lugar.



Pero no quedó ahí, ya que la víctima fue seguida por “C. Joaquín Alejandro, D. Maximiliano Iván, L. Emiliano Daniel, D. S. Armando Asunción y Eduardo Norberto I. y una vez que lo alcanzaron, a la altura del arco de fútbol de la cancha de cemento frente a la plaza, habrían acometido violentamente en forma grupal con golpes y patadas en la región de la cabeza, hasta dejarlo inconsciente, quedando desvanecido sobre el piso”, se lee en el expediente (los apellidos fueron preservados).



“Lo peor era la cabeza, tenía huecos, como que le había pasado un auto por arriba. Dentro del cerebro había pedazos de cráneo, así, literal, por las patadas con los botines de acero. Ahí es donde más está la indignación que tengo. En una de las declaraciones se dice quién le pega en el suelo con los tapones de acero del botín. Detalles había, entonces no entiendo cómo hoy salen libres como que nada pasó”, se indignó Noelia en la entrevista concedida en septiembre del 2021.



Katz fue hallado agonizando en el lugar y llevado por vecinos a su casa en un camión. De ahí, Noelia lo trasladó al Caps de Itaembé Miní, donde lo cargaron en una ambulancia que lo llevó hasta el Hospital Madariaga. Los pronósticos anticiparon lo inevitable y su muerte se produjo el 16 de mayo a las 2 de la madrugada.



Sobre esa noche, la entrevistada recordó entre lágrimas: “Me pone muy mal, para mí fue muy aberrante, muy feo, muy de golpe. Llegaron a la mañana golpeando a los gritos, mis hijos en ese momento vieron todo, una desesperación. Tal vez no se puede explicar con palabras. Y fue peor con el tema del deceso, a mí me marcó mucho eso. Es vivir y estar en el momento, entre la preocupación y la desesperación, ver a mis hijos ahí y verlo tirado en las condiciones en las que me lo trajeron. Estaba todo ensangrentado, ya no hablaba, no respiraba.” Ahora se abrió una nueva esperanza.