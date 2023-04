Rencores políticos

sábado 15 de abril de 2023 | 6:00hs.

Por Luis Eduardo Benítez Comisario general (RE), Abogado

Allá por 1990 trabajábamos en la comisaría de El Alcázar; además de la comisaría, en el mismo terreno de más de una hectárea había cuatro casas destinadas al jefe, oficiales y algún personal subalterno. Un sábado, cuando caía la noche, llegó hasta el patio mismo de la casa del jefe y a gran velocidad, una camioneta Ford F-100 gris cuyo conductor, sin bajarse del rodado, gritó: ¡¡Comisario, mataron a mi mujer!!, y así como llegó se marchó velozmente. Era un ex intendente de extracción radical, excelente persona, dueño de un aserradero ubicado en el casco urbano contiguo a su casa familiar. Cuando llegamos al domicilio , los mismos familiares ya habían trasladado a la señora a un centro asistencial de Eldorado; a simple vista se observaba una escena dantesca, puerta, sillas y mesa rotas, el televisor encendido a alto volumen, sangre por todo el piso. No había vecinos próximos que dieran datos y el caso era grave. Se convocó a toda la dotación a la comisaría y explicando la situación, un agente dijo: “Jefe, esta tardecita, cuando yo volvía de la cancha de fútbol, vi a Cristino A. que iba corriendo con la camisa desprendida y llevaba de tiro una bicicleta, él trabaja en el aserradero del ex intendente, raro, ¿no?”. Nos trasladamos a la casa de Cristino A., quien al escuchar el móvil policial y ver el número de policías, simplemente se entregó y esa misma noche contó el hecho con detalles: “Yo trabajo toda la semana en el aserradero y cuando quiero mercaderías de la cantina, siempre la señora atiende mal a los obreros y con precios más caros que en otros comercios; además, el domingo pasado, en las elecciones, el patrón me seguía por todos lados porque yo soy peronista y él es radical, y no me dejaba boletear a los compañeros, por eso hoy fui a pedirle explicaciones. La señora estaba tejiendo en la sala y cuando me vio, me gritó: ‘Váyase de acá, borracho de mier…’, me dio mucha bronca, rompí la puerta y le di golpes en la cabeza con una silla hasta matarla”.



El hecho quedó esclarecido esa misma noche, Cristino A. fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Puerto Rico; por suerte, la señora, luego de un tiempo en terapia intensiva, logró sobrevivir y recuperarse. El caso nos dejó una experiencia: hay que tener cuidado en el trato personal hacia los empleados, generalmente no tienen la misma educación y si a ello agregamos la ingesta de alcohol y además rencores o resentimientos políticos, pueden darse estos hechos desgraciados que casi se lleva una vida humana, hecho éste que se descubrió gracias a la vocación, astucia y agudeza en la mirada que debe tener en todo momento, un buen policía...