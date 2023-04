Se manifestaron para pedir justicia por la gendarme Jésica Galeano

sábado 15 de abril de 2023 | 6:03hs.

Allegados de Jésica Galeano, la gendarme que fue hallada sin vida el pasado 12 de marzo en su domicilio ubicado en el barrio Cocomarola Este, se manifestaron de manera pacífica en la mañana de ayer frente al Juzgado de Instrucción Siete de Posadas para seguir pidiendo justicia.



La concentración que comenzó pasadas las 9, tuvo el objetivo de “hacerse escuchar y que el juez continúe obrando correctamente”, mencionó una de las manifestantes presentes.



Por ello los protestantes -entre ellos la mamá de Jésica- se concentraron en la puerta del juzgado presidido por Miguel Mattos.



La intervención la realizaron con carteles que ilustraban el rostro de la víctima de 31 años, como también la cara del único imputado por la causa, Horacio Balbuena. Esas imágenes estuvieron acompañadas de las frases “justicia por Jésica Galeano” y “perpetua para el femicida”, respectivamente.



En ese contexto, la madre de Jésica rompió en llanto y con notable dolor y angustia, expresó ante los presentes: “Esto fue femicidio, que pague el asesino. Justicia por favor, que se haga justicia por mi niñita”.



A su vez, María Hernández, amiga de Jésica indicó ante este medio: “Seguimos gritando por nuestras vidas y por las mujeres que ya no están por algo que es injusto e innecesario. Esto no tiene que seguir ocurriendo”, agregando que por el crimen de Jésica “tres niños quedaron sin mamá y uno de ellos es un bebé de menos de dos años”, lamentó.



“Ahora hay una familia destruida por una persona que no vale absolutamente nada. Siempre fue un violento y un maltratador. Se tiene que quedar en la cárcel”, enfatizó la manifestante, quien mencionó que conoció a la gendarme por ser vecina en el barrio Villa Urquiza, cuando ella aún no conocía al presunto femicida.



Respecto de la relación de Jésica con Balbuena, aportó que “después de que ella se fue a convivir con él, dejó de tener relación social con los que conocía porque esta persona no se lo permitía”. Recordando que “si ella quería salir a la vereda a tomar algo era un problema. Lo mismo si nosotras queríamos salir. La he visto triste un montón de veces por pelear con él”.



Ante la consulta de cómo se mostraba el sospechoso en público, la entrevistada confesó que nunca supo “cómo era él en su vida personal”, advirtiendo que “tampoco se dejaba conocer”, porque se aislaba, y junto con él “la aislaba a ella”, remarcó.



En relación a posibles actos de violencia, Hernández aseguró que “sé que han peleado. Nunca supe si era golpeada, pero sí la vi mal varias veces”.



La razón por la que no supo más detalles de la relación fue que “ella se mudó lejos con él. La alejó de su círculo cercano y nosotras dejamos de tener contacto”, mencionó la mujer aclarando que la única comunicación que tenían era por las redes sociales.



Por otra parte, la entrevistada indicó que se enteró del trágico episodio por medio de una vecina que le preguntó si se había enterado lo que le pasó a Jésica, agregando que se había suicidado. Ante eso “lo primero que pensé fue que no podía ser. Al instante se me cruzó por la cabeza que era el tipo (Balbuena), porque ella no tenía una personalidad que dé un indicio de que era suicida. Ni de casualidad”, ratificó.



Por último, se refirió a los recientes resultados de la parafina realizada al cuerpo de Jésica. La cuál confirmó que no se trató de un suicidio y complicó aún más el panorama para el imputado.



“Desde un primer momento descartamos esa hipótesis. Los que conocemos a Jésica sabíamos que eso no era posible”, alegó.



Asimismo, añadió que era menos probable que la gendarme se quite la vida porque tenía a sus tres hijos, los cuales Jésica “amaba inmensamente y pongo la mano en el fuego que ella nunca los había dejado”.



“Para nosotros es obvio que fue él porque no había otras personas en el lugar, se confirmó que no fue suicidio y por los antecedentes de violencia psicológica que él ejercía sobre ella”, detalló.



“Por eso lo importante es que ella fue asesinada y que su asesino tiene que pagar con perpetua por el femicidio”, cerró.



Justicia para la familia

También la que expresó su pedido de justicia fue Herminia Guillén, tía de Galeano. La mujer mencionó que desde hace un mes están reclamando por su sobrina. Además, reafirmó que “a Jésica jamás se le cruzaría por la cabeza quitarse la vida de cualquier manera”.



“No tengo la certeza de lo que habrá pasado esa noche pero sí, como dije anteriormente, sé que mi sobrina creció con valores”, mencionó.



En esa línea continuó: “Pedimos justicia para su madre que está destrozada. Que ya no va a volver a ver a su única hija. Mi hermana solamente tiene dos hijos, y sólo le queda el hijo varón, que desde que falleció Jésica, está yendo y viniendo hace un mes, pidiendo justicia. Todavía no pudieron hacer su duelo como corresponde, lamentó Herminia.



Por otro lado, Horacio Balbuena fue citado a las 10 por el juez Mattos para ampliar su indagatoria, en una audiencia que se extendió hasta el mediodía. Según fuentes consultadas, el imputado en su oportunidad de ampliar sus declaraciones, se abstuvo de hacerlo. Informaron a su vez que el proceso continuará luego de conocer los resultados de otras pericias complejas, tales como el RAF, que consiste al igual que la parafina, en encontrar residuos de armas de fuego, pero con un resultado más específico.



Por otra parte, cuando el imputado salía del juzgado fue escoltado hasta el móvil policial a la par de los familiares de la victima, quienes le gritaban que él es el femicida y que merece perpetua para que se haga justicia.

Familiares de Jésica siguieron a Balbuena recriminándole su presunto crimen. Foto: Víctor Paniagua