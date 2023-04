En obras privadas hay gran demanda por la ampliación de viviendas

sábado 15 de abril de 2023 | 6:04hs.

Lisandro Amaro, responsable de un reconocido estudio de arquitectura en Posadas, remarcó que existe una fuerte demanda en consultas sobre mejoramiento de casas, más precisamente ampliación de espacios como quinchos y construcción de piletas. Afirmó que “del 100% de las consultas se concreta un 50% debido a la incertidumbre por ser año electoral, además la inflación y los costos del rubro construcción que se valorizan”.



El arquitecto mencionó que el año pasado las consultas se concretaban en un 70% de los proyectos. “Tras la pandemia, la ciudadanía se quedó en su casa y comenzó a repensar en el espacio recreativo dentro del hogar, que derivó en un pico de construcción en piscinas. Hasta en un momento no hubo materiales para abastecer la alta demanda”. Indicó que en el 2021 del 95% de las consultas sobre construcción de piletas, el 90% se llevaba a cabo.



Amaro relató que el estudio trabaja a través de proyectos ejecutivos. “Es una carpeta técnica que le permite al cliente tener toda la información para llevar adelante la obra y la administración de la obra. Allí se le entrega los planos, la lista de materiales y una planificación. Lo que permite pensar la obra en etapas y en su defecto resolver de acuerdo al nivel económico, comprar los materiales de a poco hasta llegar al objetivo”.



Indicó que los clientes “tantean cuanto sale edificar” y a partir de allí analizan la inversión.



Actualmente el estudio de arquitectos tiene entre 10 y 15 obras en ejecución. Ubicadas en Posadas, Candelaria, Santa Ana y Puerto Iguazú. “Manejamos diversas escalas de obras como viviendas, edificios de oficinas administrativa y edificios de departamentos”.



En cuanto a expectativas sobre el rubro, Amaro manifestó: “La situación mejorará, pero se necesita tener más confianza en que la economía va a estar estable. Mientras el dólar no llegue a picos muy altos, se seguirá invirtiendo en hogares y emprendimientos”.



Añadió que actualmente llegan grupos de inversores -compuestos por familiares, amigos - que se asocian para llevar adelante un proyecto concreto.



“Cuando hay una intención de invertir, deciden asociarse para llevar adelante algún tipo de inversión. Juntan sus capitales y buscan en el estudio un proyecto amplio”, detalló. Con respecto a esto último, indicó que en Puerto Iguazú llevan adelante una obra de cuatro amigos “dos de ellos tenían terrenos en herencia que lo unificamos y actualmente es un proyecto de oficinas y departamentos con espacios recreativos. Esto está dentro de la legalidad de la figura del fideicomiso”, concluyó.



Inflación y escasez de materiales

En otro marco, Amaro recordó que con el gobierno de Cristina Kirchner a través del programa Procrear la construcción tuvo un auge que generó un boom en la obra privada. “En aquel momento, cuando la economía estaba estable, se generaba con el comitente un contrato de obra que ofrecía un producto de entrega con llave en mano, incluido los materiales”.



En la actualidad, con la incertidumbre económica, señaló que trabajan con un contrato de locación de obra en un determinado tiempo en donde fijan el precio de la mano de obra y los ajustes porcentuales conforme a dos índices. Aclaró que estos están relacionados a los ajustes que brinda Uocra y el otro el que publica la Cámara Argentina de la Construcción. “Dentro de estos valores homologados se generan los ajustes dentro de la legalidad del contrato de locación de obra”.



En cuanto a la escasez de insumos, mencionó que con anterioridad las fábricas de ladrillo de la provincia tuvieron una sobre demanda por lo que un tiempo hubo demora en este tipo de producción.



Seguidamente, señaló que, por carácter especulativo en cuanto a la suba del dólar oficial, los comercios no vendían los insumos metalúrgicos que tenían en stock. “Esto retrasaba la obra dos o tres semanas”.



Actualmente, aclaró que no sucede este tipo de situación. No obstante, dijo: “Hay stock de materiales, pero no hay liquidez en los propietarios como para poder comprar”.

Menos ventas por subas de materiales de construcción

Quienes se dedican a la venta de materiales de construcción aseguran que las ventas no son las mejores y que los insumos tienen incrementos mensuales debido a que están sujetos a la suba del dólar. Además, afirman faltantes en aquellos productos relacionados al gas.



José Schwegler, responsable de una ferretería de Posadas, aseguró que los materiales de construcción registran subas mensuales entre el 25% y 50%. Seguidamente, añadió que “desde hace tres meses, el 50% de los insumos importados no entra más al país por las restricciones a las importaciones”. Debido a ello, afirmó “las ventas cayeron un 55%”.



Señaló que todo lo relacionado a las fábricas que utilizan gas para la elaboración de materiales están cerrando. Advirtió que los productos con más subas son aquellos -difíciles de conseguir- relacionados a vidrio, cerámica y porcelana.



Sobre la actividad de la empresa, explicó a este matutino hace un tiempo que “el comercio tiene un 30% de productos de bazar y un 70% de ferretería y materiales de corralón. Generalmente lo que más vamos variando es el rubro ferretería porque van desapareciendo algunas marcas y se van anexando las que quedan”.



Con insumos importados

Por su parte, José Luis Gottschalk, responsable de Don Emilio, también coincidió que todos los productos elaborados con insumos importados tuvieron subas mensualmente. “La situación es inestable desde hace meses, el panorama de las ventas no es el mejor y a corto plazo considero que no habrá mejoras”.



Incluso, adjudicó el contexto al panorama económico del país. Hace un tiempo atrás el comerciante -en diálogo con este medio- aseguró que en su comercio no venden hierro desde hace meses porque no se consiguen todas las medidas. Incluso, sostuvo que la misma situación se da con las chapas, que “son materiales que acompañan la suba del dólar”.



Con respecto a la demanda, contó que la situación sigue igual: “La caída de las ventas en el 2022 fue tajante y desde aquel entonces no se pudo remontar”.