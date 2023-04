Volvió Previaje para potenciar el turismo en temporada baja

sábado 15 de abril de 2023 | 6:04hs.

El Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación oficializó el lanzamiento de la cuarta edición del programa de incentivos a la preventa de servicios turísticos. Lo hizo mediante la resolución 107, publicada en el Boletín Oficial. El beneficio reintegra el 50% del valor del viaje en crédito, para viajar y disfrutar de todos los destinos de Argentina. Además, en esta nueva edición, el crédito restante se podrá utilizar hasta el 31 de octubre.



Esta edición será destinada para viajes entre el 24 de mayo y el 30 de junio del 2023. Es a fin de potenciar el turismo en una temporada baja del año. En ese sentido, se impulsa la demanda para los fines de semana extralargos de mayo y junio. No obstante, para acceder al programa las compras anticipadas deberán realizarse entre el 19 y el 25 de abril del corriente año. Para cargar los comprobantes, habrá tiempo hasta el 28 de abril.



En sus tres ediciones anteriores, el programa benefició a 6 millones de personas, con un impacto económico cercano a los $200 mil millones para el sector turístico.



Los detalles

Al respecto, Sandra Lezcano, presidenta de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 contó todos los detalles sobre esta nueva edición.



“Aquellos prestadores de servicio que quieran inscribirse pueden hacerlo desde el 14 de abril hasta el 21 del mismo mes -en el mismo perfil de Previaje 3- todas las agencias, hotelería, lodges y emprendimientos turísticos que quieran ser parte pueden inscribirse”.



Por otro lado, mencionó que “la gente que quiere tener el beneficio viajando, las fechas de viajes únicamente va a ser la ventana desde el 24 de mayo hasta el 30 de junio. Aunque es corto, lo bueno es que tenemos varios fines de semanas largos y las fechas de compra por la facturación. Los interesados van a tener el acceso para comprar a partir del 19 de abril hasta el 25”, aclaró.



Seguidamente, remarcó que las fechas de compra para tener este beneficio tiene que ser desde el 19 de abril.



“Si compra antes no ingresa en el beneficio y la carga o la factura de esa compra para ser beneficiarios deben ser cargadas del 19 al 28 de abril porque a veces está saturada la página, hay cuatro días más para poder cargar la facturación”.



Lezcano recomendó que apenas las personas tengan todos los servicios contratados, carguen la factura. Recordó que “el año pasado nosotros tuvimos casi tres semanas pero en una semana y media no había más importe para el beneficio. El gobierno destinó este año 15 mil millones de pesos para el Previaje, nosotros lo que les pedimos este año al Ministerio que por favor en la página aclaren cuánto crédito se está usando por día porque nosotros no sabemos cuánto cargan los usuarios de facturación”.



En cuanto a una novedad de esta edición, es que si al beneficiario le queda el crédito, lo tendrá disponible hasta el 31 de octubre. Afirmó que ya comenzaron las consultas sobre el programa y solicitó paciencia para los interesados.



La presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes dijo que “por suerte se firmó un convenio el jueves con el Ministerio de Turismo, la Federación de Agentes de Viajes y con el sector hotelero para que cerremos todos los precios y no se eleven, sino que sean los que tienen que cobrarse en realidad y que respeten los precios de mayo y junio que son de temporada baja”.