La inflación en marzo fue del 7,7%, la más alta en más de dos décadas

sábado 15 de abril de 2023 | 6:05hs.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó durante marzo el 7,7 % y acumuló un aumento del 21,7% en el primer trimestre del año, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, la inflación entre marzo de este año e igual mes del 2022 ascendió a 104,3%, añadió el organismo.



El rubro de mayor aumento en el mes fue Educación, con el 29,1%, “por las subas en todos los niveles (en las cuotas de los servicios) educativos al inicio del ciclo lectivo”, destacó el Indec.



Las siguientes divisiones con mayores variaciones en el período fueron Prendas de vestir y calzado, con el 9,4%, en coincidencia con el cambio de temporada; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 9,3%, por los incrementos en Carnes y derivados y Leche, productos lácteos y huevos.



También se destacaron los aumentos de cigarrillos, dentro de Bebidas alcohólicas y tabaco, 8,3%; de los servicios de agua, gas y electricidad en algunas regiones, en Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, 6,5%; y de combustibles y transporte público, dentro de la división Transporte, 5,3%.



El aumento del 9,3% en Alimentos y bebidas no alcohólicas “fue el que más incidió en todas las regiones. Al interior de la división”, destacó el organismo que dio cuenta sobre la suba de Carnes y derivados.



A su vez, aunque con menor magnitud, se destacaron las subas en Verduras, tubérculos y legumbres, seguidas por Leche, productos lácteos y huevos



A nivel de las categorías, Estacionales lideró el aumento con el 9,3%; seguida por Regulados, 8,3%; en tanto que el IPC Núcleo registró un incremento de 7,2%.



Tras estos datos, el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, comentó que “marzo presentó un dato de inflación sumamente elevado. Como aspectos particulares, cabe mencionar aumentos de bienes y servicios regulados, que suelen aumentar en esta época del año como educación (2,1%), a lo que se sumó el aumento en indumentaria (9,4%) por cuestiones de cambio de temporada”.



En ese sentido, explicó que durante el primer trimestre de la sequía, las altas temperaturas y la gripe aviar generaron mayor impacto sobre frutas, verduras, carne vacuna, pollo y huevos, los cuales en conjunto aportaron 2,1 puntos porcentuales a la inflación de marzo.



“La sequía y la gripe aviar influyeron en aumentos del 11,5% en la came vacuna y del 26,7% en el pollo con una significativa incidencia an el IPC”, por lo que entendió que si se considerara la inflación núcleo y se le restara la carne, la suba habría sido del 6,5%, que igualmente es un registro muy alto”, detalló.



Sobre la perspectiva para este mes, Rubinstein señaló que “varios de estas factores es de esperar que no esten presentes en abril de modo que se esperaría un descenso de cierta magnitud en el índice general”.



Por su parte, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró que “el número que se ve hoy (de inflación) representa el peor momento del impacto de la guerra en los precios internacionales y la peor sequía de la historia en el país. Sabemos, nos duele, nos ocupa, cómo afecta la vida cotidiana y a cada familia”.



A través de su cuenta de Twitter, Cerruti ratificó que “estamos redoblando esfuerzos, convencidos de que el camino es sostener el crecimiento y el orden que estamos logrando”.



Más allá de las declaraciones, la inflación del 7,7% a nivel mostró su nivel más alto, con el 7,9% en la región de Cuyo, y la menor, con el 6,2% en el Noreste.



Entre ellas, se anotaron con el 7,8% tanto Capital Federal y Gran Buenos Aires (GBA) como la región Pampeana, 7,3% en el Noroeste, y 7% para la Patagonia.

En cifras

30% Es la suba que registró el sector Alimentos en el primer trimestre del 2023. Además, en los últimos 12 meses la inflación alcanzó sus máximos desde 1991.

Tombolini apuntó a los empresarios

El secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, apuntó a “los formadores de precios” que “no están cumpliendo con lo acordado”.



“El dato de inflación que se conoció el día de hoy (por ayer) es un dato que nos duele y somos conscientes del impacto que esto conlleva en el bolsillo de los argentinos”, indicó el funcionario del Palacio de Hacienda, al reconocer que el esfuerzo llevado a cabo hasta el momento para contener la inflación “no ha sido suficiente”.



”A lo largo de los últimos meses con el programa Precios Justos establecimos un sistema de acuerdos en donde invitamos a los formadores de precios a que sean parte de la solución y no parte del problema. Vamos a fortalecer la rigurosidad con los formadores de precios en la fiscalización”, agregó.