Ya no se deberá hacer el check out con QR al bajar del colectivo

sábado 15 de abril de 2023 | 1:00hs.

Debido a los reclamos de los usuarios que hacen uso del sistema de pago del transporte público por QR, la empresa prestataria del servicio decidió suspender temporalmente el check out al bajar del colectivo para los usuarios de la aplicación Subí para teléfonos móviles. De todas formas, esta alternativa aún es válida para el pago de pasajes; así como la tarjeta Sube, considerando la situación de las personas que no disponen de un teléfono móvil a la hora de viajar.



Con anterioridad, el proceso de pago por la app constaba de dos pasos. En el primero se pasaba el código por el escáner y esto realizaba una extracción de la cuenta de 100 pesos, por defecto. Luego antes de terminar el viaje se debía volver a escanear en alguna de las puertas traseras -check out- para que se reintegre el monto según la distancia del recorrido. Esto resultaba engorroso para los usuarios, y sobre todo confundía a aquellos que deben tomar más de un colectivo para movilizarse.



“A partir de su implementación, se verificaron algunas dificultades en el proceso de ‘check out’, que producen demoras en el descenso de las unidades. Por ello, se resolvió suspender temporalmente este paso, de manera tal de evitar incomodidades a los pasajeros al momento de finalizar sus viajes”, expresó la Municipalidad de Posadas en un comunicado oficial.



La alternativa de pago está operativa desde julio del año pasado, se creó para que el usuario pueda cargarse saldo sin tener que recurrir a los puntos de carga de tarjetas Sube, entre otros beneficios.



Carga de saldo

La aplicación está disponible para teléfonos Android o IOS y se encuentra como Servicios Urbanos. La cuenta requiere una validación de la identidad -mediante foto del dorso y frente del documento y una selfie-; y el ingreso de un nombre de usuario y contraseña. Esto genera una alias y CVU, al que se puede depositar el dinero.



La aplicación brinda el beneficio de cargar saldo con tarjeta, desde homebanking o transferencia desde cualquier billetera virtual, como así también, quienes lo prefieran podrán acercarse a cualquiera de los puntos de recarga habilitados para pagar con dinero en efectivo.



En el caso de los menores que no cuentan con celulares, se permite que el tutor genere cuentas asociadas dentro de su perfil para que pueda abonar el pasaje con esta alternativa.



También se puede vincular el beneficio del Boleto Estudiantil Gratuito a la aplicación. Para esto es necesario acercarse los centros de atención del Shopping de Posadas o la Terminal de Transferencia de la Unam.